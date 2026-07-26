Radomir Marinković Taki, otac aktuelne rijaliti učesnice Maje Marinković otkrio je šta misli o ćerkinoj vezi sa Asminom Durdžićem, odnosu sa Stanijom Dobrojević, ali isto tako je bez ustezanja priznao da je imao afere sa četiri rijaliti učesnice.

Taki je o svemu pričao bez dlake na jeziku, a nije se libio ni da govori o tome da li njegova ćerka zaista voli Durdžića.

-Tri meseca nisam smeo da se javim na telefone da ne bi ćerki napravio neke probleme. Imala je velike komplikacije sa onim nasilnikom Asminom, ako uđe novi učesnik, on kaže da li ga Taki pljuje napolju, tako bi moja ćerka imala probleme unutra i nisam smeo nikome da se odazovem. Maja zna šta mislim o Asminu, to jeste njena stvar, ali ne odobravam sve to, ne znam ni da li se vole - priča na početku Taki.

O svojim aferama

Taki je otkrio i da li devojke sa kojima je imao kratke afere traže da on krije njihove identitete.

-Ne, one dok ja spavam, one me otkriju, pa me slikaju, snimaju i onda šalju tamo negde: “Ja sam bila s Takijem Marinkovićem, da li ja mogu da uđem u “Elitu” Mene pitaju: “Zašto ti Taki imaš ugovore sa devojkama?” Nemam ugovore, moram da im kažem: “Izvini devojčice, koliko imaš ti godina? Ako imaš preko 25, možemo da idemo na piće.” Nije džentlmenski da pitaš nekog koliko ima godina, ali ja zbog svoje sigurnosti, da bi sebe zaštitio, ja moram da im tražim da mi pokažu ličnu kartu. Devojke sa 16, 17 godina urade usne, poprsje i izgledaju mnogo starije, tako da ne želim da imam problema ni ja ni moja ćerka u životu, da se baca takva ljaga na moju porodicu.

Kada su Asmiovi roditelji u pitanju, Taki nije imao reči hvale.

-To su jedni obični foliranti. Danas vole Aneli, sutra vole Staniju, prekosutra vole Maju. Oni su baba i deda, da oni ne odu do Sarajeva, da odnesu detetu čokoladu, da je vide. Kakva god je ta Grofica, ona već tri godine čuva tu malu, a oni se nisu setili da sednu u automobil i da odu. Vidimo da se “pale” na TikToku, da najstrašnije blate moju kćerku, da joj žele da je udave, pa da od moje kćerke naprave čorbu. Ako to ne upali, onda da joj sipaju otrov i da je otruju. Oni su jedni obični monstrumi - tvrdi on.

Alo/Blic

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