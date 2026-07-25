Sloba Vasić je navodno napustio porodični dom u kom je godinama živeo sa suprugom i ćerkom.

Kako prenose domaći mediji, odlasku iz stana prethodila je žustra svađa sa suprugom nakon koje je Vasić spakovao stvari i otišao.

Iako je Lela bila uz pevača u proteklom periodu koji je za njega bio izuzetno izazovan, budući da je boravio u psihijatrijskoj bolnici, par ipak nije uspeo da prevaziđe prepreke.

Razlog svađe jesu Vasieve poruke sa drugom devojkom koju je pozivao u svoj stan, a koje ekskluzivno možete pogledati na ovom linku. Kako prenose domaći mediji, Lela je došla u posed poruka i suprugu nije mogla da pređe preko izdaje.

Pored toga, navodi se da se Vasić vratio poroku, te da pod dejstvom alkohola u poslednjem periodu sve češće ulazi u rasprave sa suprugom.

"Malena, hoćeš kod mene, za koliko si tu?"

Samo dan nakon šuškanja da se pevač Slobodan Sloba Vasić razvodi od supruge Jelene ekipa našeg portala došla je do skandaloznih prepiski za koje naš izvor tvrdi da su nastale 30. juna i 1. jula.

Glavni akter dopisivanja sa devojkom čiji je identitet poznat redakciji Alo, upravo je oženjeni Vasić, a ono što je šokantno jeste da samo pet dana nakon izlaska iz psihijatrijske klinike dr Laza Lazarević devojku zove u svoj stan na druženje. Kako se dodatno vidi na fotografijama ekrana koje su došle do našeg portala, u pitanju se zvanični Instagram profil pevača (⁠slobavasic_official⁠) sa verifikacionom plavom kvačicom.

Komunikacija otkriva uporno dozivanje i dogovaranje susreta, a pevač započinje razgovor rečima: "Malena", uz emotikone poljubaca i uz poljupce i upitnike jer devojka nije odmah odgovarala.

Nakon što poruke ostaju neodgovorene, pevač je poziva putem audio poziva uz poruku: "Zvao sam te, nema te nigde".

U nastavku prepiske koja datira krajem juna i sa početka jula, pevač direktno pita sagovornicu: "Hoćeš kod mene?". Kada devojka pita gde se nalazi, on odgovara da je na Karaburmi, na šta ona konstatuje da joj nije daleko i pita da li je sam, na šta pevač odgovara: "Naravno", i poziva je uz reči: "Pa hajde, za koliko si tu?".

Posebnu pažnju privlači detalj sa skrinšotova gde se vidi obaveštenje da je uključena opcija "disappearing messages”, odnosno nestajuće poruke, što su mnogi protumačili kao pokušaj sakrivanja tragova ove afere.

Povodom ovih poruka, ali i navoda da se pevač razvodi, kontaktirali smo Slobu Vasića, ali odgovor nismo dobili do objavljivanja ovog teksta.

Alo/Telegraf

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