Voditeljka rijaliti programa Elita 9, koji se bliži finalu, Ana Radulović, govorila je o tome da li je ikada osećala strah za svoje radno mesto, posebno u periodu kada je čelnik televizije Željko Mitrović najavljivao promene, sankcije i otkaze u okviru programa.

Bez ustručavanja je priznala da nije razmišljala o mogućnosti da bi mogla da bude među onima koji bi izgubili posao.

-Nisam razmišljala o tome. Dosta sam radila, pa nisam ni stigla da razmišljam o takvim stvarima. Verujem da "velika šefica" i "veliki šef" (Milica i Željko Mitrović) za koga god da odluče da nekome da otkaz i da mu tu nije mesto, to rade s razlogom. Ne bih volela da se ikada desi da ja dobijem otkaz. Da li sam strahovala, nisam. Možda zato što smatram da nema razloga za strah. Ali, ako jednog dana ljudi budu odlučili, a nadam se da neće, moći ću to da prihvatim - iskreno je izjavila za Blic.

Sa bivšim suprugom u odličnim odnosima

Podsetimo, Ana Radulović i njen bivši suprug, pevač Mirče Radulović, razveli su se 2024. godine, a danas neguju korektan i prijateljski odnos, pre svega zbog zajedničkog sina Koste.

Ističe da među njima nema zle krvi i da su odnosi ostali stabilni uprkos razvodu.

-Sjajan odnos, sve funkcioniše odlično. Nemam razloga da ne budem srećna zbog toga. Posebno kada imate dete, ali čak i da ga nemamo, kada sa nekim provedete deset godina bez ozbiljnih svađa i povreda, zašto ne bismo ostali u dobrim odnosima? Je l’ tako? - rekla je ona.

"Srećan je i meni je to najvažnije"

Potom se osvrnula i na navode da njen bivši suprug ima novu emotivnu partnerku.

- I da ima, ne bih o tome govorila. To nije na meni. Moram da kažem da je srećan i meni je to najvažnije. U njegove odluke ne sumnjam i verujem da će partnerka koju izabere biti vredna njega, kao i toga da upozna naše dete, tako da bih sigurno imala dobar odnos sa njom - iskreno je navela voditeljka.

Dodala je i da bi bez problema ponovo otišla na neki njegov nastup, što dodatno potvrđuje njihov korektan odnos nakon razvoda.

Alo/Blic