Pevačica Goga Sekulić večeras je sletela na Aerodrom "Nikola Tesla" nakon uspešno održanog nastupa.

Po dolasku u Beograd, pokazala je povređenu nogu, o kojoj se nedavno govorilo u javnosti, a potom se osvrnula i na svoj izgled, kao i na komentare da joj veštačka inteligencija piše tekstove za pesme.

- Hvala dragom Bogu, nemam nijednu sedu vlas. Možda se jednog dana vratim u plavuše, nikad se ne zna. Nemam nikakve dodatke, ovo je moja prirodna i zdrava kosa - istakla je na početku.

Pevačica je potom prokomentarisala i brojne reakcije javnosti na njen rad.

"Moje račune ne plaćaju drugi, zato me ne zanima šta imaju da kažu"

- Mene zaista ne dotiče šta će ko da komentariše. Možda jednog dana budem sarađivala i sa veštačkom inteligencijom, pa će tek tada imati razloga za komentare. Nikada nisam bila osoba koja štedi. Mnogi koji su štedeli danas imaju više od mene, ali ja sam oduvek bila široke ruke koliko sam mogla. Moje račune ne plaćaju drugi ljudi, zato me i ne zanima šta imaju da kažu - poručila je ona.

Goga je otkrila i da nakon puta nema vremena za odmor, jer je čekaju porodične obaveze.

- Idem pravo kući da izljubim sina i provedem vreme sa njim, a nakon toga idem na rođendan - konstatovala je na kraju.

Podsetimo, Goga Sekulić je nedavno u javnosti govorila i o odnosu sa bivšim suprugom, otkrivši detalje njihove komunikacije nakon rastanka.