U blizini sela Smedovac kod Negotin 2020. godine dogodila se nesvakidašnja tragedija u kojoj je život izgubio Zoran M. (73), nakon što je došlo do opaljenja lovačke puške koja se nalazila na traktoru.

Njegovo beživotno telo pronađeno je na poljskom putu, a na butini je uočena prostrelna rana. Na licu mesta nalazio se i traktor, na kojem je bila zakačena lovačka puška koju je muškarac legalno posedovao.

Prema prvim rezultatima istrage, najverovatnije je došlo do zadesne smrti – usled vibracija i kretanja traktora, puška je iznenada opalila, a ispaljeni metak pogodio je vlasnika.

Zamenik tužioca naložio je obdukciju tela i veštačenje oružja kako bi se utvrdile tačne okolnosti nesreće. Policija je na terenu obavila uviđaj i prikupila sve relevantne tragove.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, muškarac je tog dana radio na imanju i kretao se traktorom kao i obično, noseći sa sobom oružje koje je koristio prilikom odlaska u polje.

Meštani su nakon tragedije isticali da je reč o vrednom i mirnom čoveku, te da je događaj potresao celo selo, jer se radilo o rutinskom poslu koji je završio na najgori mogući način.

Stručnjaci su nakon ovog slučaja ponovo upozorili na opasnost neadekvatnog obezbeđivanja oružja tokom rada na poljoprivrednim mašinama, jer i najmanji potres ili nezgodan položaj može dovesti do smrtonosnog opaljenja.