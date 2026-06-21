Popularna influenserka Ivana Slipčević, poznatija kao Tačkasta Mara, ponovo je privukla veliku pažnju svojih pratilaca kada je pokazala kako uživa u novom luksuznom domu, u koji se nedavno preselila.

Na fotografiji se vidi kako u kupaćem kostimu potpuno opušteno uživa u bazenu, plutajući na providnom zlatnom dušeku u vodi kristalno plave boje.

Oko bazena se prostire pažljivo uređeno dvorište sa savršeno održavanim travnjakom, dok se u pozadini nalazi gusta šuma koja dodatno doprinosi utisku privatne oaze.

Uz objavu je objavila i duhovitu poruku: "Od devet jutros ovako, moja Slavice", čime je jasno stavila do znanja da uživa u miru svog novog okruženja i da trenutno živi punim plućima.

Komentari pratilaca ubrzo su se nizali, a mnogi su istakli da njeno imanje izgleda kao luksuzni svetski rizort.

Kako izgleda svakodnevica Tačkaste Mare i njene dece

Podsetimo, Tačkasta Mara se u prethodnom periodu pomirila sa bivšim suprugom i najavljivala svadbu, ali je nedavno otkrila da je ponovo sama i posvećena deci.

Govoreći o velikoj životnoj promeni, istakla je kako su deca prihvatila prelazak iz grada na selo.

-Deca ovde zaista uživaju. Moram da kažem da su se vratila u detinjstvo kakvo sam i ja imala. Po ceo dan su napolju, nema televizije, nema telefona. Imamo psa, voze bicikle, idu do šumice, pronašli su potok i istražuju ceo dan. Uveče zaspe kao bebe. Škola im traje do 11.30, pa imaju slobodno popodne za sve. Trenutno su u fazi pecanja, imaju šator u kojem provode vreme, malo kuvaju sa mnom i počeli su da uče da jašu - rekla je Ivana.

"Bila sam zaljubljena i to je sada završena priča"

Osvrnula se i na svoj trenutni životni period, naglasivši da se nalazi na važnoj prekretnici.

-Trenutno sam na prekretnici na mnogim poljima. Napustila sam grad i došla na selo. Imam planove vezane za posao, a i na ljubavnom planu sam na prekretnici. Kod mene je uvek sve ili ništa. Tipična sam Vaga, mene pokreće ljubav, živim za partnerstvo. Toliko sam radila na sebi da sam postala potpuno nova žena koja zna šta želi. Trenutno sam sama i to mi je prijalo, jer sam morala da se potpuno posvetim svojim obavezama i životu. Bila sam zaljubljena i to je sada završena priča. Vreme je da napravim mesto za nekog novog u svom životu. Mislim da mi je energija sada divna i verujem da će se to desiti uskoro, jer se moje manifestacije obično ostvare. Naravno, pokreće me i zarada. Što sam bolja u svom poslu i što više zarađujem, to me više motiviše da idem stepenik više. Važno je da postoji motivacija. Da li bih ponovo prošla kroz sve to? Jedno veliko da - zaključila je ona.