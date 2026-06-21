Pevačica Maja Berović večeras nastupa u Žitištu, gde nije krila uzbuđenje zbog susreta sa publikom.

Iako iza sebe ima dugu i uspešnu karijeru, kao i brojne nastupe širom regiona, priznaje da je pred svaki koncert obuzme pozitivna trema i dodatno uzbuđenje.

- Ovde sam nastupala pre deset godina i tada je atmosfera bila zaista fantastična. Kada su mi rekli za Žitište, bila sam iskreno srećna - rekla je Maja.

Veliko zadovoljstvo joj predstavljaju i reakcije publike na novu pesmu "Omiljena bivša", koja je do sada ostvarila 18 miliona pregleda.

- Reakcije su odlične. Uvek mi je najvažnije šta dobijem od publike kada dođem na nastup. To mi je i najveće merilo uspeha. Naravno da mi je drago što pesma ima 18 miliona pregleda, to je veliki uspeh i broj koji i dalje raste, ali kada publika peva sa mnom, to mi je najvažniji pokazatelj. Pesma je lagana i pevljiva, zato i ostaje u pamćenju - bila je iskrena.

O objavi pesme istog dana kada i Seka Aleksić

Na pitanje o tome što je pesmu objavila istog dana kada i Seka Aleksić, i to na njen rođendan, Maja je objasnila da je u pitanju slučajnost.

- To je bila čista slučajnost. Već sam o tome govorila. Iskreno, ne znam kada je Seki rođendan, verovatno ni ona ne zna kada je moj. Ne družimo se privatno, pa nisam mogla da znam njene planove, kao ni ona moje. Svi radimo prema sopstvenom osećaju i proceni, tako da je u pitanju samo koincidencija - dodala je Berovićeva.

Maja Berović: “Odluke o karijeri donosim isključivo sama”

O spekulacijama da je za to možda zaslužan njen stilista, koji je ranije sarađivao sa Sekom Aleksić, pevačica je bila jasna.

- Nije njegovo "maslo". Nikada nisam dozvoljavala da mi neko kroji život ili karijeru, niti da donosi odluke umesto mene. Od početka sam samostalna i niko nije odlučivao o mojim potezima. Mogu da prihvatim savet ako to želim, ali odluke uvek donosim sama - poručila je Maja.

Otkrila je i da ovih dana s posebnim interesovanjem prati sportska dešavanja i navija za svoju zemlju.

- Kako da ne pratim. Prijatelji su mi pravili slike u dresu, čak su me i "montirali"... – rekla je kroz osmeh, pa pojasnila:

- To je sve AI. Slike su mi super, žao mi je što nisam mogla da budem tamo, to bi bio doživljaj za ceo život. Veoma sam srčana navijačica, mnogo se nerviram. Nisam neko ko inače prati sport, ali kada igra moja zemlja, pratim sve i baš se emotivno uključim - priznala je.

Maja Berović prvi put o estetskoj korekciji

Dotakla se i korekcije usana, ističući da je želela da se vrati prirodnom izgledu.

-Smanjila sam usne. Mnogo su me kritikovali i to mi je smetalo. Vremenom su mi delovale deformisano i nikada mi se to nije dopadalo. Godinama sam želela da to rešim, ali nisam imala hrabrosti. Za mene je to bio veliki zahvat i dugo sam oklevala, dok me šminker nije nagovorio da odem kod vrhunskog hirurga i sve sredim. Vratila sam prirodan izgled - objasnila je.

Otkrila kako je uspela da smrša

Najavila je i novi album, brojne koncerte i poslovne projekte, a osvrnula se i na to kako je smršala.

- Od muke i tegobe. Iskreno, prvi put sam smršala iz stresa. Nisam to želela, ali se desilo. Kada pređeš 35. godinu, sve ti nešto smeta, gluten, ishrana, varenje... Ko uopšte voli da ne jede? Takvog čoveka nisam upoznala - rekla je uz osmeh za Telegraf.

Alo/Telegraf