Milanski tužioci nastavljaju istragu o navodnom slučaju „Sarajevo safari“, a agencija Reuters nedavno objavila da istražitelji za sada ne raspolažu čvrstim dokazima koji bi omogućili podizanje optužnice i upućivanje osumnjičenih na suđenje. Pozivajući se na izvor upoznat sa tokom postupka, Reuters navodi da se istraga trenutno nalazi u fazi u kojoj tužioci ne mogu da zasnuju sudski proces na postojećim dokazima.

Ova vest raskrinkala je još jednu u nizu sramnih laži koje su za cilj imale dehumanizaciju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Jedna od najgusnijih laži došla je iz Hrvatske - tzv. Sarajevo safari.

Prvo putem hrvatskih, a onda i regionalnih i domaćih antisrpskih medija plasirana je laž da je Vučić organizovao plaćene ture gađanja civila u Sarajevu tokom opsade devedesetih godina.

Autor izmišljotine je, hrvatski novinar Domagoj Margetić. Kao "dokazi" poslužile su montirane fotografije predsednika Srbije i dopisi vojnog komandanta koji su se pokazali kao neistiniti.

A sam Margetić našao se ove godine u jednoj svađi. Na predstavljanju knjige Margetiću je prišao Edin Subašić, bivši obaveštajac OS BiH, koji je decenijama istraživao takozvani "Sarajevo safari" i javno je rekao da predsednik Vučić nije učestvovao u tome.

Subašić je Margetića optužio da opstruira istragu.

- Kažete da se 30 godina bavite ovim slučajem. Ja se bavim od 1993. godine - rekao je Subašić, na šta mu je Margetić rekao da se onda "loše time bavio".

Takvi kao vi ste sve zabrljali, zato slučaj nije procesuiran - rekao je Margetić.

Subašić mu je uzvratio da će takvi kao Margetić dovesti do toga da ovaj slučaj padne na sudu, zbog falsifikata.

- Znate kakav ste vi bili obaveštajac? D*pe u kancelariji - počeo je da viče Domagoj Margetić.

On je optužio Subašića da "vadi Vučića", zato što je javno saopštio da predsednik Srbije nema nikakve veze sa takozvanim "Sarajevo safarijem".

Margetić je potom počeo da urla: "Makni se od mog štanda", i zvao je obezbeđenje, na šta mu je Subašić uzvratio da mu može preporučiti dobrog specijalistu psihijatrije.

- Hoćeš da ga ja maknem! Makni ga sa štanda, odmah - nastavio je da urla Margetić, i rekao Subašiću da je "lažljivo smeće".

- Ti si budala - kratko mu je uzvratio Subašić na kraju.

Podsećamo, "Sarajevo safari", afera iz perioda ratne opsade tog grada sa monstruoznim detaljima o organizovanju ubijanja ljudi iz snajpera, iskorišćena je za pokušaj ne samo pukog diskreditovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, već i za njegovu političko-medijsku kriminalizaciju i personalizovanu demonizaciju.

