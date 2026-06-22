Zabluda je da Evropa želi mir. Prema rečima visokog ruskog zvaničnika, maske su konačno pale, a razlika između političkih i vojnih institucija Zapada više ne postoji. U intervjuu za ugledni ruski list "Izvestija", Gruško je objasnio da su zapadne zemlje ujedinjene u svojoj mržnji i agresiji.

On je istakao da su sve diplomatske fraze o "odbrani i demokratiji" samo paravan za bolesne ambicije širenja Alijanse na istok, a da su stvarne namere Zapada isključivo ofanzivne prirode.

"Ako pogledamo suštinu politike, njihove akcije na međunarodnoj sceni, prioritete koje su artikulisale zemlje NATO i EU, a razlika između njih iz vojne perspektive je već mala, mislim na njihove agresivne težnje prema Ruskoj Federaciji, njihov primarni cilj je postizanje strateškog poraza Rusije", bio je kristalno jasan zamenik ministra spoljnih poslova.

Godina apokalipse: Odbrojavanje do 2030. je već počelo!

Ono što je izazvalo najveću jezu i paniku jeste Gruškovo otkriće o tajmingu zapadnih priprema za rat. Moskva je svesna da se protiv nje ne vodi samo politička i ekonomska kampanja, već da se zapadne armije logistički, vojno i industrijski spremaju za direktan okršaj!

Sve što NATO trenutno radi – od nagomilavanja trupa na istočnim granicama, preko basnoslovnog finansiranja naoružanja, do agresivne ratne propagande – vodi ka jednom fiksiranom datumu.

"Naravno, mi u potpunosti pretpostavljamo i svesni smo da se oni zaista, ozbiljno spremaju za direktan vojni sukob sa Rusijom negde oko 2030. godine", upozorio je Gruško, čime je praktično najavio da svet ima još samo nekoliko godina pre nego što planeta eksplodira u plamenu Trećeg svetskog rata.