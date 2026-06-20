Učesnice rijalitija "Elita 9", Anastasija Brčić i Sandra Todić, suočile su se sa sankcijama zbog grubog kršenja pravila života na velelepnom imanju u Šimanovcima. Inače, Anastasija će iz rijalitija izaći bez dinara.

S obzirom na to da su Anastasija Brčić i Sandra Todić iskazale nepoštovanje prema projektu i pravilima života u Beloj kući, pa su tako samoinicijativno rešile da sede ispod trema, a ne da budu u emisiji "Pitanja novinara", što je obavezno, Veliki šef je doneo odluku, i po hitnom postupku je kaznio ove dve učesnice.

Anastasija beleži seriju ozbiljnih prekršaja, zbog čega izlazi iz rijalitija bez zarađenog novca.

Fizički napad: Kažnjena je šestomesečnim honorarom nakon što je fizički nasrnula na Boru Santanu.

Prethodni prekršaji: Pre tog incidenta već je imala 5 zabeleženih žestokih kazni od strane Velikog šefa.

Poslednja kazna: Sredinom juna dobija i 7. kaznu (oduzimanje nedeljnog honorara) jer je ignorisala znak za buđenje i nastavila da spava u nedozvoljeno vreme.

Sandra uglavnom gubi novac zbog kršenja osnovnih pravila spavanja i dnevnog reda.

Prva kazna: Oduzimanje nedeljnog honorara u maju zbog grupnog spavanja tokom dana.

Druga kazna: Ponovno oduzimanje honorara sredinom juna iz istog razloga – ignorisanje znaka za buđenje.

Treća kazna: Samo dan kasnije, ponovo biva finansijski udarena po džepu jer je produžila spavanje u nedozvoljenom terminu sa još nekoliko cimerki.

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