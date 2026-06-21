Voditeljka Ivana Šopić saopštila je učesnicima rijaliti programa Elita 9 da je Asmin Durdžić prvi nominovani takmičar i da odlazi u izolaciju.

Od strane Odabranih za izbacivanje su nominovani Uroš Stanić i Aleksandra Jakšić, dok su gledaoci svojim glasovima za nominaciju odabrali Murata Asylguzhina.

Ova vest posebno je pogodila Saru Stojanović, koja nije mogla da sakrije emocije, pa je počela glasno da plače, te niko nije mogao da je smiri.

Napetost raste pred veliko finale Elite 9

Atmosfera u Beloj kući dovedena je do usijanja, budući da se deveta sezona rijalitija "Zadruga 9 Elita" ubrzano približava velikom finalu.

Dok se takmičari bore za opstanak u rijalitiju, produkcija već priprema narednu sezonu, koja bi, prema najavama, trebalo da bude spektakularnija od svih prethodnih.

Milica Mitrović uputila poziv budućim takmičarima

Direktorka zabavnog programa TV Pink, Milica Mitrović, nedavno se oglasila na svom Instagram profilu i objavila informaciju koju su brojni fanovi dugo iščekivali.

Zvanično su otvorene prijave za jubilarnu sezonu Elite 10, pa svi zainteresovani sada imaju priliku da se prijave i postanu deo jednog od najgledanijih televizijskih formata u regionu.

- Postanite deo najgledanijeg rijalitija na našim prostorima. Deseta, jubilarna sezona vas čeka - poručila je ona budućim učesnicima i vernoj publici.

Nakon objave, usledila je lavina komentara gledalaca i fanova, od kojih su mnogi izrazili želju da se upravo oni nađu među budućim stanarima Bele kuće.

Ko je favorit za pobedu Elite 9?

Prema analizama i rezultatima anketa, glavne favoritkinje za pobedu u devetoj sezoni rijalitija Elita 9 su Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević, između kojih se očekuje neizvesna borba za prvo mesto.

Među najozbiljnijim kandidatima za visok plasman nalazi se i Anđelo Ranković, koji se veoma dobro kotira u gotovo svim anketama.

Tokom cele sezone pokazao je da ima stabilnu i lojalnu bazu podrške, koja ga iz nedelje u nedelju spasava od eliminacije i obezbeđuje mu mesto među favoritima za samu završnicu rijalitija.