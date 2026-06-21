Tokom uživo prenosa Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, uključio se Kristijan Golubović, kako bi pregovarao za potencijalni boks meč.

Tom prilikom, Bogdanov drug i bivši bokser, Stefan Čolović, isprovocirao je Golubovića, spomenuvši cifru za koju je boravio u aktuelnom rijalitiju.

-Što si bio u rijalitiju šest meseci za 20.000 evra? - rekao je Stefan.

-Klošaru, ja ne pričam sa Željkom ispod 300.000 evra. Bez hiljadu evra dnevno, ja ne pričam sa Željkom Mitrovićem - otkrio je Kristijan.

-Sad ću zvati Željka na video poziv! Ako mi nije dao preko milion evra, svima ću vam popu*iti ku*ac - govorio je Golubović.

Kristijan Golubović ponovo u policiji!

Kako se nezvanično saznaje pobednik Farme Kristijan Golubović ponovo je zavšio u policiji pošto ga je bivša partnerka Kristina Spalević prijavila zbog navodnog uznemiravanja i pretnji, nakon čega su mu izrečene mere zabrane prilaska i komunikacije.

Prema saznanjima, Kristina Spalević obratila se policiji u sredu i prijavila Kristijana Golubovića, navodeći da joj je upućivao preteće SMS poruke, kao i da ju je uznemiravao.

Po prijavi su reagovali nadležni organi, a Goluboviću su izrečene hitne mere zabrane prilaska i komunikacije sa bivšom partnerkom.

Slučaj je prosleđen nadležnim institucijama, a dalju istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve okolnosti prijavljenog događaja.

Za sada se Kristijan Golubović nije javno oglašavao povodom ovih navoda, prenosi Telegraf.

BONUS VIDEO: