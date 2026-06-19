Radmila Todorović, nakon napuštanja rijalitija Elita, progovorila je o navodima da se kod učesnica Maje Marinković i Vanje Živić mogao osetiti miris izazvan curenjem silikona iz implantata.

Ovu sezonu rijalitija obeležile su brojne komplikacije sa silikonskim implantima u zadnjici, a Radmila je otkrila kako je sve to izgledalo u svakodnevnom životu i da li su tačne priče da se curenje silikona moglo osetiti.

Aktuelne učesnice Maja Marinković i Vanja Živić javno su priznale da su se podvrgle zahvatu uvećanja zadnjice, ali nisu mogle da predvide brojne komplikacije sa kojima će se suočiti.

-Kada je reč o neprijatnom mirisu, nisam ga osetila. Koristile su gaze, pa se ništa nije primećivalo. Što se toga tiče, posebno je Maja veoma uredna i pedantna. Za Vanju ne mogu da tvrdim, ali Maju nikada nisam osetila - iskreno je rekla bivša učesnica.

Potom je priznala da nakon izlaska iz rijalitija sve češće dobijala pitanja da li planira da se i sama podvrgne nekom estetskom zahvatu.

-Otkako sam izašla iz rijalitija, svi me pitaju da li ću nešto promeniti na sebi, ali ostajem pri stavu koji sam imala i pre ulaska. Ne planiram nijednu estetsku intervenciju - zaključila je za Informer.

Alo/Informer