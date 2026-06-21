Cimer političara Čede Jovanovića, Aca Kos, jedan je od zvanica na glamuroznom 18. rođendanu ćerke Darka Šarića.

Na fotografiji je pozirao u društvu majke slavljenice Darie, bivše manekenke Svetlane Cece Dimitrić, koja je večeras privukla veliku pažnju i doslovno blistala.

Za ovu priliku odabrala je elegantnu crnu haljinu sa otvorenim dekolteom i efektan nakit, dok se Aca pojavio u šik plavom sakou i košulji.

Gala slavlje koje košta čitavo bogatstvo

Upečatljiv trenutak sa proslave prikazao je i na društvenim mrežama, uz kratku poruku: "Mama, srećan 18. rođendan".

Podsetimo, biznismen Duško Šarić i njegova bivša supruga, manekenka Svetlana Ceca Dimitrić, danas 21. juna organizuju gala proslavu punoletstva svoje naslednice Darie.

Slavlje se održava u jednom od najluksuznijih prestoničkih hotela, poznatom po besprekornoj usluzi.

Kako prenose domaći mediji, Daria je fizički preslikana majka, a gosti će večeras uživati u pažljivo osmišljenom ambijentu.

Cena menija iznosi oko 100 evra po osobi, a prisutni će imati priliku da probaju specijalitete vrhunskih svetskih kuhinja.

Procene su da će organizacija ovog slavlja koštati više desetina hiljada evra, dok su dolazak potvrdile brojne muzičke zvezde.

Bila sa Babićem i Šarićem

Podsetimo, Šarić se sa bivšom manekenkom venčao 2005. godine, a ona se od njega razvela 2010. godine, dok je bio u pritvoru.

Imaju dvoje dece i danas su u korektnim odnosima, te zajednički donose odluke kada je reč o naslednicima.

Kasnije je bila u emotivnoj vezi sa Brankom Babićem, poznatim kao "kralj obrva", sa kojim je planirala i svadbenu ceremoniju, ali do braka nije došlo.

Kako se navodi, Babić je ulagao napore da njihova veza opstane, međutim, ona je donela odluku da svako nastavi svojim putem.