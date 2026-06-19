Učesnica rijaliti programa Elita 9, Aneli Ahmić, zatražila je od svoje majke Jasmine Ahmić, poznatije kao Grofica, da dovede njenu ćerku Noru u Beograd kako bi njen bivši partner Asmin Durdžić mogao da je vidi.

Tim povodom oglasila se i Jasmina Ahmić, koja je kratko prokomentarisala celu situaciju.

Inače, prema njihovom dogovoru, Asmin bi trebalo da joj da punomoćje kako bi sa Norom mogla da putuje ukoliko odluči da je dovede u Beograd, s obzirom na to da želi da vidi ćerku nakon tri godine.

-Samo ću reći da nemam pojma o čemu pričaju. Mi uživamo u najmoćnijem gradu, a oni koji imaju nedovršen bazen neka kisele kupus u njemu - poručila je za Pink, aludirajući na Asmina i njegovu porodicu.

"Nora sve pamti i zna"

Podsetimo, Ahmićeva je nedavno javno govorila o odnosu sa bivšim partnerom i tom prilikom otkrila pod kojim uslovima bi mu dozvolila da viđa njihovu ćerku.

-Nora sve pamti i zna. Ponaša se kao odrasla devojka. Poslednji put je rekla da ne želi da ga vidi. Čekala je da je otac pozove, pripremila sam je za to, međutim, on nije nazvao. Uvek sam za to da imaju kontakt, ali dok nešto ne vidim svojim očima, ne mogu da verujem. Dozvoliću mu da vidi dete, ali moram da budem prisutna. Samo on i ja, bez Maje, mog dečka i Grofice. Majka sam tog deteta i Nora mora da zna da sam uz nju - bila je izričita ona u svojoj odluci.