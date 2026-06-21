Nakon višegodišnje pauze na muzičkoj sceni, Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, zvanično se vraća svojoj prvoj ljubavi, muzici.

Putem svojih društvenih mreža i kanala najavio je novi projekat pod nazivom "SVE", koji obuhvata novu numeru i visokobudžetnu ekranizaciju.

Ova najava izazvala je veliku pažnju javnosti i publike koja je dugo čekala na njegov sledeći korak.

Nakon višegodišnje pauze ponovo pred publikom

Jovanovski, koji je uvek bio prepoznatljiv po specifičnom vizuelnom izrazu i pomeranju granica u domaćem šou-biznisu, svesno je napravio pauzu kako bi se posvetio kreiranju materijala koji na pravi način reflektuje njegovu zrelu umetničku fazu.

Prema prvim informacijama, pesma "SVE“ donosi moderan pop zvuk sa primesama aktuelnih svetskih trendova, a

njegov veliki povratak prati i spot koji je sniman na nekoliko atraktivnih lokacija, uz angažovanje tima proverenih profesionalaca.

Visokobudžetna produkcija i pažljivo osmišljen vizuelni identitet

Vizuelni identitet projekta je precizno osmišljen, sa naglaskom na modernu estetiku, upečatljive modne kombinacije i napredne produkcijske standarde.

Saradnici na projektu ističu da je bio maksimalno posvećen svakom detalju, od prvih taktova u studiju do finalne montaže kadrova.

Od brisanja prošlosti do najave novog projekta, potpuni obrt u karijeri Bokija 13

Podsetimo, samo nekoliko sati ranije makedonski šoumen uspeo je da iznenadi javnost i pokrene lavinu spekulacija.

Iako je poslednjih meseci u centru pažnje zbog najave velikih projekata, kao i podkasta koji vodi i koji važi za jedan od najgledanijih i najkomentarisanijih u regionu, Bojan Jovanovski povukao je potpuno neočekivan potez, sa svog zvaničnog Instagram naloga uklonio je sve fotografije, video-snimke i objave.

Njegova odluka zabrinula je brojne fanove, pa su se na društvenim mrežama ubrzo pojavile različite teorije i nagađanja o razlozima takvog poteza.

Iako je ovaj postupak izazvao veliku pažnju javnosti, Jovanovski se tim povodom nije oglašavao u medijima.

Odgovor na brojna pitanja stigao je tek kada je najavio novi projekat, čime je stavio tačku na spekulacije koje su danima kružile internetom.