Američki predsednik Donald Tramp ponovo je danas kritikovao Italiju i italijansku premijerku Đorđu Meloni zbog neangažovanja povodom, kako je naveo, veoma ozbiljne nuklearne pretnje iz Irana.

Tramp je napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social da NATO decenijama brani Italiju, ali da ta zemlja kada je potrebno ne brani ostale članice Alijanse i ostatak sveta.

Italijanski Ministar odbrane Gvido Kroseto komentarisao je nedavne Trampove komentare upućene Meloni, rekavši da su odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama veoma snažni, da veza Italije sa SAD ne zavisi od vlada i od premijera, ali i da ne razume Trampov stav.

"Nisam razumeo Trampov stav ovih dana. Iz onoga što sam video na televiziji, činilo mi se da nema problema u našim odnosima koji su i dalje apsolutno normalni i nisu se promenili", rekao je Kroseto u intervjuu na Radiju 24, prenosi agencija ANSA.

Tramp je kritikovao Meloni. tvrdeći da joj je popularnost u padu jer je ranije odbila saradnju sa SAD u vezi sa Iranom, a da sada želi da obnovi odnose nakon američke vojne pobede.

"Italijanska premijerka Đorđa Meloni iznova je tražila da se fotografiše sa mnom tokom sastanka G7 u Francuskoj. Njena popularnost u Italiji je u padu, verovatno zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada je bilo reči o sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Ali isto važi i za NATO, kada smo već kod toga", objavio je Tramp na svojoj mreži Truth Social.

On je naveo da Meloni nije čak dozvolila SAD ni da koriste italijanske piste i aerodrome, što je predstavljalo veliki logistički problem i to uprkos činjenici da SAD godišnje izdvajaju stotine milijardi dolara za zaštitu Italije i drugih "takozvanih saveznika u NATO-u".