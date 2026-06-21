Pevač Aleksa Perović i voditeljka Milica Pajčin razveli su se 2023. godine nakon šest godina braka, tokom kojeg su dobili dve ćerke, Lunu i Srnu.

Ipak, nedugo nakon što su javnosti saopštili da se rastaju, uz napomenu da ostaju u prijateljskim odnosima, usledila je teška životna drama.

Voditeljki lekari davali samo 30 odsto šanse za oporavak

Saznala je ozbiljne zdravstvene vesti, dijagnostikovan joj je redak tumor, mezenterična cista, a lekari su joj davali svega 30 odsto šanse za preživljavanje operacije.

Na sreću, hirurški zahvat je protekao uspešno, a hrabra voditeljka danas sa ponosom nosi ožiljak kao simbol svoje najveće borbe i pobede.

Nakon teškog perioda, Milica se tada oglasila i na Instagramu, gde je poslala snažnu poruku svojim pratiocima.

- Svi mi vrlo često u procesu dobijanja drugih šansi dobijamo bolne i velike ožiljke, ali uz njih dolazi i novi beli papir na kom možemo pisati nekim novim "fontom". Ne postoji taj Instagram filter koji može da nas učini lepšim od ožiljaka. Ne, stvarno. Majke mi. Svaki ožiljak je jedinstven, ima svoj oblik i nešto poručuje - napisala je ona.

S druge strane, Aleksa je nakon razvoda nastavio životnu priču, a 2025. godine ponovo se oženio.

Nova supruga prolazi kroz agoniju

Njegova nova supruga Isidora rodila mu je sina, međutim, njihovu porodičnu idilu ubrzo su poremetili negativni komentari na društvenim mrežama.

Isidora se našla na meti oštrih osuda, zbog čega je odlučila da se javno oglasi i stane na put spekulacijama da je njihova veza započeta dok je pevač još bio u braku.

Isidora odgovorila na optužbe da je rasturila brak

- Pošto vidim da pojedini misle da imaju relevantne informacije, odmah da vas demantujem i pojasnim neke stvari jednom zauvek. Aleksa je tada bio u braku, ali razveden je već dve godine. Mi smo se upoznali godinu dana nakon njegovog razvoda - izrevoltirano je stavila do znanja.

Pevačeva supruga nije krila koliko je pogađaju svakodnevne uvrede i poređenja sa voditeljkom.

- Otkako smo počeli javno da prikazujemo naše intimne trenutke, traje neopravdan pritisak na mene. Od toga da mi se pripisuju razni epiteti poput "rasturačice brakova", "nemoralne osobe", "kradljivice" i slično, pa do konstantnog upoređivanja sa njegovom bivšom suprugom. Ne znam da li ljudi shvataju koliko je to nepravedno i zapravo potpuno nevažno - oštro je zaključila ona.