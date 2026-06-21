Poznata manekenka i bivša voditeljka Danijela Dimitrovska (39) još jednom je potvrdila status jedne od najzgodnijih dama na domaćoj javnoj sceni, privukavši veliku pažnju na društvenim mrežama svojim novim, provokativnim izdanjem.

Naime, objavila je izazovan selfi na kojem uživa na suncu i ističe svoju besprekornu figuru.

Danijela na fotografiji pozira u atraktivnom bikiniju sa životinjskim printom, uz jarko narandžasti donji deo, a letnji stajling upotpunila je modernim šeširom i naočarima za sunce.

Njen savršeno ravan stomak, izraženi trbušnjaci i istaknut dekolte odmah su izazvali brojne reakcije pratilaca, koji su je zasuli komplimentima.

Danijelina promena ishrane i zdrave zamene namirnica

Voditeljka ima besprekornu liniju, a jednom prilikom je otkrila i šta joj je najveća slabost.

- Peciva, testa i paste su moja slabost. Dobro, i čips. Ali se zaista trudim da ih izbacim jer mi jednostavno ne prijaju. Nadimam se, osećam se teško, stomak mi posle toga nije "srećan" i to mi je bio znak da nešto promenim. Pastu sam zamenila integralnom ili onom od crvenog sočiva i generalno se trudim da pronađem zdravije alternative kad god je moguće - napisala je tada na Instagramu, te dodala:

- Mlečne proizvode sam takođe izbacila jer mi nisu prijali, ali sve je to veoma individualno. Ne volim da dajem savete u stilu "ovo moraš", jer ja nisam nutricionista. Mogu samo da ispričam ono što meni odgovara. Važno je da slušamo svoje telo, jer ono uvek šalje signale. Kada mu damo ono što mu zaista treba, ono nam to odmah i vrati - poručila je svojevremeno.