Nakon što je Aneli Ahmić fizički nasrnula na Asmina Durdžića, strasti se nisu smirivale, a cela situacija izazvala je burne reakcije.

Luka Vujović je oštro osudio ponašanje Ahmićeve, ističući da njen postupak nema apsolutno nikakvog smisla i da svesno manipuliše situacijom, a potom je Asmin otkrio zbog čega ne da da Nore ode van granice.

- Ovo sad nije imalo nikakvu svrhu, baš nikakvu. Nije je napao. Evo, za mesec dana će ovo biti ''juče'', ona će slikati, bifteke, restorane, skupe destinacije, neće je zanimati ništa. Aneli sad od sebe pravi lažnu žrtvu, drami sada, ne vidim nikakvu poentu da se ovako ponaša sad - govorio je Luka.

- Da li ostaješ pri tome što si rekao da nikada Asminu ne bi dao dete, da si na Anelinoj strani? - upitao je Dača.

- Da sam na Asminovom mestu, ne bih dao Aneli, da sam njenom mestu, ne bih njemu dao dete, jer je tu preveliko nepoverenje zbog svega što se dešava. Imam neke svoje razloge zašto mislim tako. Govori sve najgore o mojoj porodici, a pre tri meseca je govorila da su oni moji roditelji najbolji baka i deka. Zbog nekog statusa mrzi mog oca. Šta onda da ja kažem, o njenoj porodici i svemu? Ovo što je Dubai pomenula, to je samo da odvede dete, kako ja do deteta ne bih mogao da dođem. Maločas me je napala, pa krenula da vrišti, samo da bih ja ispao neki nasilnik - govorio je Asmin.

- Misliš li da je ona pogubila živce, ili je ovo njena gluma? - upitala je Milena.

- Gluma, naravno, sve je njena gluma. Glumatala je i da se upišala. Mora da zna da ako ja dete želim da vidim, ja ću se videti, bez obzira na to kakav stav o Aneli moji imaju. Šta ja da kažem o tome što svakodnevno Aneli najgore stvari priča o njima. Ostajem pri stavu da želim da vidim dete, ali moje dete u Dubai neće biti. Aneli ću zabraniti ulazak u Linc, ako nastavi ovako da se ponaša - zaključio je Durdžić

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