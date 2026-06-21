Dok se borbe u Ukrajini nastavljaju, u Rusiji se ponovo otvara pitanje krajnjih ciljeva vojne operacije i mogućih bezbednosnih posledica njenog završetka.

Vojni analitičari razmatraju scenarije razvoja situacije, uključujući i buduće odnose između Rusije i NATO-a.

Vojni ekspert Aleksej Leonkov ocenio je da Rusija treba da nastavi specijalnu vojnu operaciju zbog, kako navodi, rizika od budućeg suočavanja sa snagama NATO-a.

On podseća da je 2022. godine Moskva bila suočena sa velikom geopolitičkom krizom, nakon što su se ruske snage povukle iz područja oko Kijeva u okviru istanbulskih sporazuma.

Prema njegovim rečima, obaveze preuzete tokom tih pregovora kasnije nisu ispunjene sa suprotne strane. Zbog toga smatra da ruske trupe nastavljaju kretanje ka zapadu do potpunog ispunjenja ciljeva operacije.

Leonkov navodi da će se ruske snage zaustaviti tamo gde budu ispunjeni zadaci koje je postavila Moskva, ali ocenjuje da bi krajnja tačka mogla da bude granica sa državama članicama NATO-a.

On ističe da bi, ukoliko protivnička strana zadrži čak i manji deo teritorije, u budućnosti na tom prostoru mogle biti raspoređene snage NATO-a. Zbog toga smatra da bi ruska vojska trebalo da nastavi napredovanje sve do Kijeva.

Govoreći o mogućnosti nove velike ofanzive ukrajinskih snaga, Leonkov tvrdi da Oružane snage Ukrajine trenutno nemaju dovoljno resursa za sprovođenje opsežne operacije. Istovremeno ocenjuje da će vlasti u Kijevu nastaviti sa napadima koje on opisuje kao terorističke akcije usmerene na ruske gradove.

Analitičar je ukazao i na značajan rast broja bespilotnih letelica u odnosu na prethodnu godinu, navodeći da se taj trend nastavlja. Prema njegovoj oceni, takve aktivnosti neće ostati bez odgovora Rusije, a eventualne uzvratne mere, kako tvrdi, mogle bi da prevaziđu okvire teritorije Ukrajine.