Večeras je na programu finale 11. jubilarne sezone popularne muzičke emisije "Nikad nije kasno".

Tokom sezone, finalisti su pokazali izuzetnu svestranost u različitim muzičkim žanrovima, kao i sposobnost da svojim interpretacijama osvoje publiku i izazovu snažne emocije.

12 finalista u borbi za titulu u velikom finalu

U veliko finale plasiralo se 12 izvanrednih pevača koji će se večeras boriti za laskave titule.

Pravila glasanja

Kao i prethodnih godina, na kraju večeri biće proglašena tri pobednika.

Prvi će biti izabran od strane stručnog žirija, drugi na osnovu SMS glasova publike, dok će treći pobednik biti određen glasovima korisnika na društvenoj mreži Fejsbuk.

Ana Bekuta i Dražen Žerić Žera u ulozi specijalnih članova žirija

Kada je reč o žiriju, produkcija je pripremila posebna iznenađenja. Pored stalnog člana i predsednika stručnog žirija Saše Miloševića Mareta, u sudijskim stolicama naći će se i dve regionalne muzičke zvezde koje uživaju veliko poverenje publike, Ana Bekuta i Dražen Žerić Žera.

Oni će zajedno sa Maretom ocenjivati finaliste, dok će se tokom večeri u program telefonski uključivati i brojne druge muzičke zvezde, koje će svojim glasovima doprineti izboru pobednika.

Žika Jakšić poručio: "Ovo je žensko finale"

Voditelj i autor emisije Žika Jakšić istakao je da su ove sezone posebno dominirale dame, zbog čega finale naziva "ženskim":

- Ima dosta dama, ovo je žensko finale. Ove godine su se žene pokazale kao bolje - rekao je on, dodajući:

-Skoro sve su neudate u finalu. Večeras će biti ozbiljnih "kandidatura". Gledajte "Nikad nije kasno" i nećete se pokajati - poručio je na kraju.