Kandidatkinja Svetlane Cece Ražnatović, Tamara Danilović, osvojila je prvo mesto odlukom žirija u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

Ceca nije krila zadovoljstvo i ponos zbog njenog uspeha, a iz studija je izašla pevajući.

- Svake godine sam na podijumu, to je ono najvažnije. Prvo, treće mesto, svejedno, presrećna sam. Smatram da su nagrade zaslužene, ali, nažalost, više ih nema jer ima mnogo talentovane dece koja odlično pevaju - izjavila je ona.

"Baterije su mi na izdisaju"

Na pitanje da li će i naredne godine biti član žirija "Zvezda Granda", odgovorila je:

-Što se toga tiče, sve vas zanima, zar ne? Onda ću morati da vas držim u neizvesnosti. Imam još obaveza, pa možda tek od jula idem na odmor. Trenutno nemam mnogo nastupa jer sam preumorna, imala sam dosta koncerata, snimanja "Zvezda Granda", pa su mi baterije na izdisaju - priznala je pevačica.

Pobednik "Zvezde Granda" bio u kandžama poroka

Pored Tamare Danilović, koja je odlukom žirija osvojila prvo mesto, pobednik ove sezone je i Bojan Ilievski, koji je priznao da je u jednom trenutku želeo da odustane od takmičenja.

- Iskreno, nisam očekivao da ću pobediti, ne znam šta da kažem. "Zvezde Granda" su najgledanija emisija u Makedoniji, zato je glasanje bilo veoma aktivno. Dao sam svoj maksimum tokom takmičenja. Bilo je mnogo izazova, svakodnevnih proba i obaveza. Sedmi krug mi je bio najteži - rekao je pevač.

Njegov mentor je dodao:

-U petom krugu je želeo da odustane jer je imao problem sa kockom u svojoj glavi. Ne razmišljajući o porodici i onome za šta ga je Bog stvorio, krenuo je pogrešnim putem. Podsetio me je na Josifovskog, mislim da je kocka veći problem od droge i alkohola. Dobio je uslov, ili-ili. Ovo nije samo njegova pobeda u „Zvezdama Granda“, već i pobeda razuma. Ozbiljan sam "tiranin", nisam mu dozvolio da odustane, čekao sam kraj i nadao se da će izdržati do finala - naglasio je Đorđe David.