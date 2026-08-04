Operacija je izvedena tiho i bez ispaljenog metka, a SSO je takođe objavio video celog događaja, izveštava Ukrajinska pravda.

Ukrajinske specijalne snage otkrile su pojedinačna ruska skloništa tokom misije.

SSO je izvestio da su položaji bili dobro izvedeni, sa pokrivenim skloništima i kamuflažom, i sa minimalnim tragovima koji bi ih mogli odati. Uprkos tome, ukrajinski operativci su prvi uočili ruske vojnike.

Otvorili su skloništa i, držeći oružje upereno u njih, tiho su im naredili da ne pružaju otpor. Dva ruska vojnika su se predala bez borbe i odmah su zarobljeni.