Dve snažne eklipse pomeriće granice u ljubavi, a promene planeta Venere i Marsa doneće jače emocije, nove odluke i suočavanje sa pravim osećanjima.

Pomračenje Sunca u Lavu 12. avgusta donosi nove početke, posebno u ljubavnim odnosima, dok pomračenje Meseca u Ribama 27. avgusta otkriva skrivene emocije i tajne. Retrogradni Saturn, Neptun i Pluton pokrenuće preispitivanje odnosa – mnogi će se zapitati da li su sa pravom osobom i da li dobijaju ono što zaslužuju.

Venera 6. avgusta prelazi u Vagu, znak u kojem je veoma snažna, pa odnosi postaju nežniji, skladniji i romantičniji. Mars prelazi iz Blizanaca u Raka i donosi period kada će srce imati veću moć od razuma.

Ovan – mesec kada ljubav može promeniti život

Za Ovnove avgust može biti jedan od najboljih meseci godine za ljubav. Jupiter, Sunce i Merkur donose više druženja, izlazaka i mogućnost da slobodni upoznaju nekoga posebnog.

Pomračenje Sunca 12. avgusta pokreće novi početak u emotivnom životu. Oni koji su u vezi mogu napraviti veliki korak napred, dok slobodni Ovnovi mogu doživeti susret koji deluje sudbinski.

Bik – više ne pristajete na lažne emocije

Bikovima avgust donosi potrebu za iskrenošću. Više neće želeti odnose koji nisu stabilni i autentični.

Pomračenje u Lavu donosi iznenađenja i otkriva šta zaista žele od ljubavi. Kraj meseca može doneti novo poglavlje, posebno kroz prijateljstva i društvene kontakte.

Blizanci – neko poseban može ući u vaš život

Blizanci će tokom avgusta biti posebno komunikativni i otvoreni za nova poznanstva. Venera u Vagi donosi odličan period za romantiku, flert i upoznavanje osobe koja može postati važna.

Ipak, Mars u Raku donosi suočavanje sa starim emocijama koje više ne mogu biti skrivene.

Rak – konačno stavljate sebe na prvo mesto

Rakovi će shvatiti da ljubav ne znači stalno žrtvovanje. Avgust ih uči da postave granice i traže ono što zaslužuju.

Ulazak Marsa u njihov znak donosi hrabrost, energiju i spremnost da naprave prvi korak – bilo prema novoj ljubavi ili promeni postojeće veze.

Lav – vaš mesec za ljubav i velike promene

Lavovi su među najvećim favoritima avgusta. Sunce, Jupiter i Merkur u njihovom znaku donose harizmu, pažnju i pojačanu privlačnost.

Pomračenje Sunca 12. avgusta može doneti potpuno novi početak. Slobodni Lavovi mogu upoznati nekoga ko će im promeniti pogled na ljubav, dok zauzeti mogu doživeti snažan emotivni preokret.

Devica – istine izlaze na videlo

Device će tokom avgusta morati da se suoče sa onim što su dugo potiskivale. Pomračenje može otkriti skrivene probleme ili tajne u vezi.

Ako je odnos zdrav, može postati još jači. Ako nije, moguće je donošenje konačne odluke.

Vaga – ljubav vam se vraća punom snagom

Za Vage počinje jedan od najlepših perioda godine. Venera ulazi u njihov znak i donosi više samopouzdanja, privlačnosti i romantičnih prilika.

Slobodne Vage mogu upoznati osobu koja će imati veliki značaj u njihovom životu.

Škorpija – tajne i jaka osećanja izlaze na površinu

Škorpije će u avgustu morati da pokažu emocije koje inače kriju. Pomračenje 27. avgusta može doneti veliki preokret u ljubavi.

Novi susret je moguć za slobodne Škorpije, dok zauzeti mogu doći do važnog trenutka odluke.

Strelac – ljubav preko putovanja ili daljine

Strelčevi mogu upoznati nekoga kroz putovanje, obrazovanje ili preko osobe iz druge sredine.

Avgust donosi želju za avanturom, ali i potrebu za dubljom emotivnom povezanošću.

Jarac – srce preuzima kontrolu

Jarčevi će ovog meseca biti mnogo romantičniji nego inače. Ljubav će im postati važnija od posla i obaveza.

Pomračenje u Lavu može probuditi snažne strasti i otvoriti vrata novoj ljubavi ili jačanju postojeće veze.

Vodolija – moguća sudbinska ljubav

Vodolije ulaze u jedan od najvažnijih ljubavnih perioda godine. Jupiter, Sunce i Merkur aktiviraju polje partnerstva.

Slobodni mogu upoznati osobu koja će im promeniti život, dok zauzeti mogu napraviti veliki korak u vezi.

Ribe – emotivni preokret koji se dugo čekao

Ribe očekuju snažne promene krajem meseca. Pomračenje Meseca 27. avgusta u njihovom znaku donosi otkrivanje istine i važne odluke.

Nova ljubav je moguća, ali i završetak odnosa koji više nema budućnost, piše Your Tango.