Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je danas da će ove jeseni Ukrajina pokrenuti Karpatsku inicijativu, zajedno sa Evropskom unijom i zemljama koje imaju zajednički bezbednosni interes i koje povezuju Karpati, a u tom kontekstu je pomenuo i Srbiju.

"Ovaj format ćemo kreirati na jesen. Trenutno razgovaramo o datumima. Videli smo pozitivan signal od Evropske unije. Biće nam potrebni programi za Karpate u budućnosti - za finansije, turizam, ekonomiju, bezbednost. I opet, ne samo za ukrajinske Karpate. Mi smo tamo, kao i Rumunija, Austrija, Srbija, Mađarska, Poljska, Češka, Slovačka. Ova inicijativa je nešto oko čega se svi možemo ujediniti. Potrebna nam je", rekao je Zelenski u objavi na Telegramu.

On je naveo da je pokrenut deo Karpatske inicijative.

"Ovo je nova inicijativa. Zašto se pojavila takva ideja? Zato što nisu sve zemlje spremne da nas ojačaju oružjem, ali žele da budu zajedno na humanitarnom planu, na planu bezbednosti, u ekonomiji. Razmišljaju o obnovi Ukrajine. To je takođe važno. Kada susedne zemlje razmišljaju o obnovi, to je takođe vera u Ukrajinu, da će sve biti mirno. I da ćemo imati mir. To je takođe važan signal", rekao je ukrajinski predsednik.

On je objasnio da Karpatska inicijativa obuhvata zemlje koje su povezane ne samo geopolitički, i ne samo kao susedi, već da su to zemlje koje "imaju ekonomske i bezbednosne interese koje povezuju Karpati".

"Radi se o logistici, ekonomiji i bezbednosti. U tome smo videli kulturu i turizam budućnosti. Ovu ideju sam preneo predsednicima Evropskog saveta i Evropske komisije. Njima se zaista dopala", istakao je Zelenski, prenosi Tanjug.