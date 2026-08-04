Kamera je postavljena 30. aprila na brzoj saobraćajnici SS415 Paullese, u blizini mesta Spino d'Adda u pokrajini Kremona.

Kamera beleži 450 prekršaja dnevno

Od početka rada do 9. jula registrovala je čak 31.896 prekoračenja brzine, što je u proseku oko 450 prekršaja dnevno.

Na ovoj deonici sa četiri trake maksimalna dozvoljena brzina iznosi 110 km/h, a kamera kontroliše saobraćaj u oba smera.

Najčešća prekoraćenja brzine

Najveći broj vozača prekoračio je ograničenje za manje od 10 km/h – njih više od 20.000.

Još 11.433 vozača vozilo je između 10 i 40 km/h iznad dozvoljene brzine, dok je 315 njih prekoračilo ograničenje za između 40 i 60 km/h. Čak 85 vozača jurilo je više od 60 km/h iznad dozvoljene brzine, a zabeleženi su i slučajevi u kojima su automobili vozili brže od 170 km/h.

Ukupno je naplaćeno tri miliona evra

Postavljanje kamere izazvalo je burne reakcije u javnosti. Gradonačelnik mesta Spino d'Adda smatra da je uređaj trebalo postaviti kod obližnjeg mosta, gde je ograničenje brzine 70 km/h i gde se ranije dogodio veći broj teških saobraćajnih nesreća.

S druge strane, pokrajinske vlasti tvrde da je sadašnja lokacija izabrana zato što ispunjava sve zakonske uslove za postavljanje stacionarne kamere. Kako navode, na toj deonici ograničenje brzine je isto duž cele zone merenja, za razliku od mosta gde se ograničenja često menjaju.

Iako u Italiji ne postoji zvanična lista kamera koje donose najveće prihode od kazni, ova se već svrstala među rekordere.

Više od tri miliona evra prikupljenih za samo deset nedelja premašilo je iznos koji su sve kamere za kontrolu brzine u Rimu zajedno prikupile tokom cele 2025. godine, piše Il giorno.it.