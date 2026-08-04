Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je danas zakon kojim se legalizuju kriptovalute u Rusiji i kojim se omogućava građanima da legalno ulažu u digitalne valute preko domaćih berzi i finansijskih posrednika, uz nadzor Centralne banke Rusije i uvođenje novih pravila za promet, čuvanje i zaštitu digitalne imovine.

Zakon, koji će stupiti na snagu 1. septembra, priznaje digitalne valute kao imovinu, uvodi pravila za njihov promet i garantuje sudsku zaštitu prava vlasnika bez obzira na to da li je ta imovina prethodno bila prijavljena, prenose RIA Novosti.

Građani Rusije moći će legalno da investiraju u kriptovalute na domaćim berzama, koriste usluge brokera, povereničkih upravnika, društava za upravljanje i menjačnica prilikom obavljanja transakcija.

Regulaciju i nadzor nad tržištem sprovodiće Centralna banka Rusije, dok će vlada, u dogovoru sa Centralnom bankom i Federalnom službom bezbednosti (FSB), moći da uvodi poseban režim prometa digitalnih valuta. Za evidenciju i čuvanje kriptovaluta biće zaduženi digitalni depozitari, čiji će registar voditi Centralna banka Rusije.

Učesnici na tržištu moraće da ispune stroge zahteve u oblasti zaštite informacija kako bi se sprečilo curenje podataka. Zakon dozvoljava i kupovinu i prodaju hartija od vrednosti, kao i ruskih digitalnih prava za kriptovalute, dok će menjačnice sredstva moći da uplaćuju isključivo na račun kupca.

Predviđena je i mogućnost prenosa kriptovaluta uz obavezni period čekanja od 48 časova za transakcije vrednije od 100.000 rubalja, što bi, prema obrazloženju zakona, trebalo da zaštiti investitore od prevara i nepromišljenih odluka.

Za učesnike u spoljnotrgovinskom poslovanju biće dostupne sve vrste kriptovaluta i stabilnih digitalnih valuta (stejblkoini), kao i svi tipovi digitalnih novčanika. Kripto-menjačnice moći će da posluju bez upisa u registar Centralne banke do 1. jula naredne godine.