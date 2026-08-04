Prema njegovim navodima, osumnjičeni napadač je pritvoren, a povređenima se pruža medicinska pomoć, preneo je TASS.

"Tragedija u Sevastopolju. Vanredna situacija dogodila se u selu Hmeljnicki. Prema preliminarnim izveštajima, vojnik je otvorio vatru na svoje saborce. Kao rezultat toga, jedna osoba je poginula, a jedna je ranjena. Nakon toga, u selu Hmeljnicki napadač je ranio još tri osobe i ubio tri civila: dvojicu muškaraca, starosti 71 i 59 godina, i ženu staru 64 godine", napisao je Razvožajev na kanalu Maks.

Na mestu događaja nalaze se službe hitne pomoći, istražitelji i forenzički stručnjaci, koji utvrđuju sve okolnosti i uzroke incidenta.

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