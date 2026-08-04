Ruski predsednik Vladimir Putin izrazio je zahvalnost brazilskom predsedniku Luisu Inasiju Luli da Silvi na njegovim naporima da pomogne u političkom i diplomatskom rešavanju sukoba u Ukrajini, saopštila je pres-služba Kremlja.

"Vladimir Putin je izrazio zahvalnost svom brazilskom kolegi na naporima da pomogne u pronalaženju političkog i diplomatskog rešenja za ukrajinski sukob", navodi se u saopštenju, prenosi Ruska agncija RIA Novosti.

Što se tiče diplomatskih napora po pitanju sukoba u Ukrajini, Turska je pozvala Rusiju i Ukrajinu da preduzmu mere kako bi obezbedile bezbednost plovidbe u Crnom moru nakon napada dronom na brod u turskom vlasništvu, u kojem su kod ruske luke Novorosijsk teško povređena tri člana posade. Ministarstvo spoljnih poslova Turske saopštilo je da je Ankara ozbiljno zabrinuta zbog napada na civilna plovila u Crnom moru, uprkos, kako je navedeno, "svim njihovim upozorenjima". Tursko Ministarstvo je dodalo da pažljivo prati zdravstveno stanje svojih državljana, preneo je Rojters.

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