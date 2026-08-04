Prema njegovim navodima, izbio je požar, ali nije precizirao kome skladište pripada. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi veliki dim iznad pogođenog objekta.

Prema dostupnim informacijama, meta napada bilo je distributivno skladište ruske internet trgovinske kompanije Wildberries, koje je jedno u nizu objekata pogođenih u poslednjim nedeljama u okviru ukrajinske kampanje udara na logističku infrastrukturu u Rusiji.

Istovremeno, Finska je uvela privremena ograničenja vazdušnog saobraćaja u istočnom delu Finskog zaliva. Finske odbrambene snage saopštile su da je mera preventivnog karaktera i da je uvedena zbog bezbednosnih rizika usled pojačanih napada bespilotnim letelicama u blizini granice sa Rusijom.

Kijev poslednjih meseci intenzivira napade dronovima duboko na ruskoj teritoriji, gađajući logističke centre, skladišta i drugu infrastrukturu, uz obrazloženje da želi da oslabi ruske vojne i logističke kapacitete i izvrši dodatni pritisak na Moskvu u ratu.