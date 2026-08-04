Zakon koji onemogućava da stranci sa krivičnim dosijeom dobiju rusko državljanstvo ili boravak u toj zemlji, stupio je danas na snagu nakon što ga je potpisao predsednik Rusije Vladimir Putin.
Reč je o strancima ili licima bez državljanstva koja imaju nebrisan krivični dosije za počinjeno krivično delo u Rusiji ili inostranstvu, prenosi Interfaks.
Pored ove mere, propisano je da migranti koji su navršili 14 godina moraju da dostave uverenje o nekažnjivosti lokalnim kancelarijama Ministarstva unutrašnjih poslova.
Izuzeci od zakona: Ko je pošteđen novih pravila?
Iako su mere izuzetno rigorozne, zakon prepoznaje nekoliko specifičnih izuzetaka:
Mlađi od 14 godina: Deca ispod ovog starosnog praga izuzeta su od obaveze dostavljanja uverenja o nekažnjivosti.
Izbeglice i azilanti: Izuzeci se odnose na lica kojima je zvanično dodeljen politički azil ili status izbeglice.
Vojnici po ugovoru: Pravo na izuzeće imaju i stranci koji služe kao vojnici po ugovoru u ruskoj vojsci.
Ukrajinski državljani: Poseban izuzetak su i državljani Ukrajine, koji su u obavezi da dostave uverenje o nekažnjavanju koje pokriva poslednje dve godine.
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