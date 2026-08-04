Zakon koji onemogućava da stranci sa krivičnim dosijeom dobiju rusko državljanstvo ili boravak u toj zemlji, stupio je danas na snagu nakon što ga je potpisao predsednik Rusije Vladimir Putin.

Reč je o strancima ili licima bez državljanstva koja imaju nebrisan krivični dosije za počinjeno krivično delo u Rusiji ili inostranstvu, prenosi Interfaks.

Pored ove mere, propisano je da migranti koji su navršili 14 godina moraju da dostave uverenje o nekažnjivosti lokalnim kancelarijama Ministarstva unutrašnjih poslova.

Izuzeci od zakona: Ko je pošteđen novih pravila?

Iako su mere izuzetno rigorozne, zakon prepoznaje nekoliko specifičnih izuzetaka:

Mlađi od 14 godina: Deca ispod ovog starosnog praga izuzeta su od obaveze dostavljanja uverenja o nekažnjivosti.

Izbeglice i azilanti: Izuzeci se odnose na lica kojima je zvanično dodeljen politički azil ili status izbeglice.

Vojnici po ugovoru: Pravo na izuzeće imaju i stranci koji služe kao vojnici po ugovoru u ruskoj vojsci.

Ukrajinski državljani: Poseban izuzetak su i državljani Ukrajine, koji su u obavezi da dostave uverenje o nekažnjavanju koje pokriva poslednje dve godine.