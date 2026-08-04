Dok su se ruski vojnici raspoređivali, robot je otvorio vatru i zapalio suvu travu oko njih. Zatim je grupa naoružana mitraljezima krenula u akciju protiv preživelih napadača. Ovako je glavni inženjer 93. samostalne mehanizovane brigade, poznate po pozivnom znaku „Mađioničar“, opisao upotrebu novog ukrajinskog oružja za Blumberg.

Inženjer je objasnio da borbeni robot može biti opremljen različitim vrstama oružja, od pušaka do raketnih bacača granata. Robot je proizveden u Ukrajini, a zemlja planira da proizvede najmanje 50.000 takvih vozila do kraja ove godine kako bi podržala vojnike koji se bore protiv brojčano nadjačanih ruskih snaga.

„Odbrana je već nezamisliva bez dronova, a isto važi i za bespilotna vozila. Logistika na frontu, evakuacija ranjenika, borbene misije… upotreba bespilotnih vozila postaje sve rasprostranjenija“, nedavno je rekao ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

U julu su ukrajinske snage rasporedile daljinski upravljanog borbenog robota koristeći mornarički dron koji je prešao 11 kilometara do obale okupiranog Kinburnskog prevlaka na jugu Ukrajine.

Kopneni robot Wolly 7.62 bio je opremljen mitraljezom i municijom i otvorio je vatru na ruske snage. Primorao ih je da se povuku sa dela obale, a zatim se samouništio.

Napad su izvršila četiri ukrajinska vojnika koji su daljinski upravljali dronovima i robotom, rekao je vojnik sa pozivnim znakom „Kućni Goblin“, koji je predložio da 123. nezavisna brigada teritorijalne odbrane koristi robota od 8.000 dolara u operaciji.

Aludirajući na uspon film „Terminator“, dodao je uz smeh: „Veoma dobro se ophodimo prema našim robotima.“

Pešadijske jedinice takođe koriste robotska vozila u borbenim misijama, rekao je Robert Brovdi, komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema. Neka vozila se koriste za postavljanje mina, druga za izvođenje samoubilačkih napada.

„Pojas od najmanje 25 kilometara od linije kontakta je u suštini 'zona smrti', gde je rizik od žrtava izuzetno visok zbog velikog broja dronova. Zamena ljudi dronovima značajno smanjuje žrtve“, rekao je Brovdi.

"Ne mogu da zamene ljude"

Iako su od velike pomoći, roboti ne mogu u potpunosti zameniti ljude.

„Potpuna zamena pešadije nije moguća“, rekao je za Blumberg Taras Ostapčuk, izvršni direktor kompanije Ratel Robotiks, jednog od proizvođača robota ubica. „Cilj je da se pomogne pešadiji. Ratelovi dronovi mogu da nose do 150 kilograma municije, hrane i oružja na udaljenosti od najmanje 15 kilometara, dok pešadinac može sam da se brine o sebi“, dodao je Ostapčuk.

Ukrajinska vojska sve više uvodi robote na bojno polje, rekao je Maksim Vasilčenko, izvršni direktor kompanije Tenkore, još jedne kompanije koja proizvodi robotske sisteme. Tenkoreov dron je postavio 1.500 protivtenkovskih mina tokom jedne misije.

Rusija je takođe unapredila tehnologiju dronova, modifikujući dronove Šahid, koje je dizajnirao Iran, kako bi povećala njihovu brzinu i preciznost.