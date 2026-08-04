Rezai je u intervjuu za iransku državnu televiziju rekao da je Iran odustao od planiranih udara na tri cilja u Ukrajini posle kontakata između Kijeva i Teherana, navodi iranska televizija Press TV.

"Imali smo nameru da izvedemo napad na tri objekta u Ukrajini, ali smo ga otkazali nakon što se Ukrajina izvinila", rekao je Rezai.

Do zaoštravanja odnosa između Kijeva i Teherana došlo je nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski 25. jula saopštio da su ukrajinske snage izvele udare na vojne i logističke ciljeve u više regiona Rusije, kao i na brodove u vodama Kaspijskog mora.

Prema njegovim rečima, pogođeni su ruski ratni brod i plovila koja su, kako je naveo, korišćena za transport vojnog tereta iz Irana. Iransko Ministarstvo spoljnih poslova potom je saopštilo da je u napadu pogođen iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, pri čemu je jedan mornar poginuo, a drugi ranjen.

Teheran je taj napad ocenio kao dokaz, kako je naveo, "nastavka neprijateljskog pristupa Ukrajine prema Islamskoj Republici Iran", ističući da se Iran "nikada nije mešao u rat Rusije protiv Ukrajine" i optužujući Kijev da pokušava da proširi sukob.

Iranska državna novinska agencija IRNA objavila je da je Ministarstvo spoljnih poslova Irana tim povodom pozvalo otpravnika poslova Ukrajine u Teheranu kako bi mu uputilo protest zbog, kako je navedeno, "neprijateljskog i kriminalnog napada".

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha je 28. jula telefonom razgovarao sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem, kojem je poručio da su sve akcije Ukrajine usmerene isključivo na odbranu od ruske agresije i da nikada nisu bile usmerene protiv civilnih brodova ili civila, podseća ukrajinski javni servis Suspilne.

Prema navodima ukrajinske strane, Arakči je u razgovoru rekao da ni Iran ne želi dalju eskalaciju situacije.