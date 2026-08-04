„Značajne promene moraju se dogoditi u unutarevropskoj politici. Jednostavno nije tačno reći da u Evropi ne postoje političke snage usmerene na nacionalne interese. Interese određenih država zamenili su korporativni interesi, interesi same strukture Evropske unije i određenih korporacija željnih da upumpavaju astronomske sume u vojno-industrijski kompleks, vode rat, oduzimaju jeftine energetske resurse i stvaraju kriminalni sindikat usmeren na slabljenje Rusije i jednostavno oduzimanje bogatstva koje Rusija trenutno poseduje i koje s pravom poseduje“, rekao je on.

Evropskim liderima se ne sviđa činjenica da Rusija poseduje ove resurse i upravo zato podstiču takvu „zločinačku zaveru“, primetio je Mirošnik.

„A ako ti ljudi ne uspeju, promene bi mogle da se dese u pojedinačnim zemljama. Postoje određeni trendovi ka promenama i oni nisu slučajni. Međutim, za sada se oni razvijaju, prirodno, tempom i u pravcu koji ne bi vodio najkraćim putem do okončanja rata“, rekao je on.