Na obeležavanju godišnice "Oluje" govoriće patrijarh Porfirije, u ime Srba iz Crne Gore obratiće se Milan Knežević, u ime Srba iz Republike Srpske Milorad Dodik, a na kraju i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Grad koji je 1995. godine doživeo teško razaranje i stradanje večeras je ponovo okupio veliki broj ljudi – iz Srbije, Republike Srpske i drugih krajeva, koji su došli da odaju poštu žrtvama i sačuvaju sećanje na jednu od najtežih stranica novije srpske istorije.

Trg i okolne ulice ispunjeni su građanima svih generacija, mnogi su doneli sveće i cveće, dok atmosfera odiše dostojanstvom i tihim bolom.