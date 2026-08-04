Pripadnik ruske vojske ubio je četiri osobe na Krimu, u napadu vatrenim oružjem koji je, po svemu sudeći, bio nasumičan, izjavio je danas regionalni guverner Mihail Razvožajev.

On je rekao da je napadač otvorio vatru na svoje saborce, pri čemu je jednog ubio, a drugog ranio, a da je zatim ubio tri civila, a troje ranio u selu Hmeljnicko.

Precizirao je da su ubijena dvojica muškaraca starosti 71 i 59 godina, kao i 64-godišnja žena, prenosi BBC. Prema rečima guvernera, napadač je priveden, a motiv pucnjave se istražuje.

Njegov identitet nije javno saopšten, a lokalni zvaničnici nisu objavili informacije o tome u kojoj je grani ruskih oružanih snaga služio.