Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus izazvao je političku buru nakon što je tokom posete pogonima kompanije KNDS u Kaselu naizgled nenamerno otkrio da su samohodne haubice RCH 155 već isporučene Ukrajini. Berlin je do sada pažljivo izbegavao da potvrdi kada su sistemi stigli, koliko ih je predato i da li su već korišćeni na frontu.

U javnosti je bilo poznato samo da se ukrajinske posade obučavaju u Nemačkoj za rukovanje ovim oruđem. Pistorijus je, međutim, izjavio da je haubica na točkovima „dokazala svoju vrednost u Ukrajini“, što je nemački Bild protumačio kao potvrdu njene operativne upotrebe. Ministar je zatim dodao da je pre oko dve godine „prva haubica na točkovima poslata Ukrajini bila upravo tamo gde sada stojite“.

Od izjava je nemački Bild napravio "senzaciju" jer se raspoređivanje RCH 155 pretstavlja kao posebno osetljiva informacija. Reč je o jednom od najmodernijih artiljerijskih sistema nemačke vojne industrije, razvijenom za brzo dejstvo i povlačenje pre nego što protivnik odgovori.

Nemačko Ministarstvo odbrane nije naknadno razjasnilo ministrove reči niti potvrdilo broj isporučenih haubica. Nije saopšteno ni da li je sistem već učestvovao u borbenim dejstvima ili je samo stigao u Ukrajinu radi obuke i pripreme jedinica.

Rečenica koja je prekinula ćutanje Berlina?

Poseta fabrici KNDS trebalo je da bude predstavljanje nemačkih proizvodnih kapaciteta, novih ugovora i modernizacije vojske. Umesto toga, pažnju je privukla kratka Pistorijusova izjava koja je otvorila pitanje zašto je Berlin skrivao vreme isporuke sistema koji je prethodno javno obećan Kijevu.

Bild piše da ministrove reči praktično potvrđuju da se najmanje jedna haubica već duže vreme nalazi u Ukrajini. Tvrdnja da je oruđe „dokazalo svoju vrednost“ dodatno nagoveštava da nije ostalo samo u centru za obuku, mada za takav zaključak nema zvanične potvrde.

Nemačka vlada ranije je objavila da će RCH 155 biti deo paketa vojne pomoći, ali je informacije o proizvodnji, isporuci i raspoređivanju držala van javnosti. Takva praksa objašnjavana je operativnom bezbednošću i zaštitom ukrajinskih jedinica od ruskog izviđanja i udara.

RCH 155 spaja Boxer i artiljeriju PzH 2000

RCH 155 proizvodi KNDS Deutschland, a sistem je postavljen na oklopnu točkašku platformu Boxer. Automatski artiljerijski modul zasnovan je na tehnologiji korišćenoj kod nemačke samohodne haubice PzH 2000.

Top kalibra 155 milimetara može da gađa ciljeve na udaljenostima većim od 40 kilometara, u zavisnosti od korišćene municije. Automatizovani sistem punjenja omogućava brzinu paljbe do devet granata u minuti, uz znatno manju posadu nego kod klasičnih samohodnih haubica.

Jedna od najvažnijih sposobnosti jeste dejstvo tokom kretanja, što omogućava posadi da otvori vatru bez dugog zaustavljanja i pripreme položaja. Sistem može da dejstvuje po jednom cilju dok istovremeno prima podatke i priprema gađanje sledeće mete.

Točkaška šasija pruža veću brzinu na putevima i olakšava prebacivanje između udaljenih položaja. Posle ispaljivanja nekoliko granata RCH 155 može brzo da napusti lokaciju, čime smanjuje opasnost od protivničke artiljerijske vatre i napada dronova.

Pitanje transparentnosti

Pistorijusova izjava vratila je u nemačku javnost raspravu o stvarnom obimu vojne pomoći Ukrajini. Vlada u Berlinu ranije je kritikovana zbog sporih odluka i kašnjenja u isporuci, dok je kasnije prešla na ograničeno objavljivanje podataka o vremenu, količinama i operativnoj upotrebi isporučenih sistema, piše Bild.

Ministarstvo odbrane nije odgovorilo na navode Bilda, niti je objasnilo da li je Pistorijus govorio o prototipu, sistemu predatom ukrajinskoj vojsci ili haubici koja je već korišćena na frontu. Broj RCH 155 u Ukrajini i lokacije jedinica koje su ih preuzele ostali su poverljivi.

(Oružje online)