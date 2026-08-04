Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije (FSB) saopštila je da je privela stanovnika Krima koji je, po naređenju Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), štampao i sastavljao komponente dronova pomoću 3D štampača.

„Po naređenju svog rukovodioca, osumnjičeni je organizovao proizvodnju pojedinačnih komponenti pomoću 3D štampača i sklapanje bespilotnih letelica, uključujući i one opremljene uređajima za automatsko ispuštanje municije“, saopštava FSB.

Od osumnjičenog su zaplenjena četiri 3D štampača, 22 bespilotne letelice sa fiksnim krilima i kvadrokopterskog tipa, njihovi sistemi upravljanja i preko 200 komponenti, uključujući baterije, elektromotore i propelere, antene, optičke kablove, elektronske računare, radio-uređaje, hard diskove, fleš diskove i mobilne telefone.

Privedeni muškarac je rođen 1993. godine, a oficiri SBU regrutovali su ga putem aplikacije za razmenu poruka Telegram, navodi se u saopštenju.

Po naređenju oficira, prikupljao je i prenosio informacije o transferu vojne opreme, lokacijama raspoređivanja jedinica Oružanih snaga Rusije i lokaciji objekata kritične infrastrukture na poluostrvu, dodaju u FSB-u.

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