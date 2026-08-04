Iran i Oman nastavljaju ključne razgovore o obezbeđivanju nesmetanog protoka saobraćaja kroz strateški važan Ormuski moreuz, uključujući definisanje bezbednih dolaznih i odlaznih plovidbenih traka, izjavio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

Prema njegovim rečima, dosadašnji pregovori su ocenjeni kao pozitivni na tehničkom i političkom nivou, dok Teheran aktivno razvija mehanizme za upravljanje pomorskim saobraćajem u ovom kritičnom prolazu.

Istovremeno, portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova Madžed Al Ansari izrazio je optimizam da bi sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao da bude postignut u najkraćem roku, ističući ključnu ulogu omanskog posredovanja.

Al Ansari je naglasio da se ne vode direktni pregovori, već posrednici prenose nacrte sporazuma – po modelu koji je korišćen uoči početka sukoba SAD i Izraela protiv Irana u februaru ove godine. Osnovni stav Dohe ostaje nepromenjen: Ormuski moreuz mora biti ponovo otvoren i vraćen u punu funkciju od pre početka rata.

Vašington potvrđuje napredak: Na pomolu dogovor o slobodnoj plovidbi

Da je situacija ušla u ključnu fazu potvrdio je i američki državni sekretar Marko Rubio, koji je ocenio da je ostvaren vidljiv napredak u pregovorima.

"Napredak je postignut u tim razgovorima, ali još nema konačnog dogovora. Nadamo se da će se to dogoditi veoma brzo", poručio je Rubio.

U prilog ovim tvrdnjama stigla je i izjava američkog ministra finansija Skota Besenta, koji je najavio realnu mogućnost sklapanja aranžmana s Iranom.

Cilj ovog potencijalnog dogovora jeste da se trgovačkim brodovima omogući apsolutno slobodna i bezbedna plovidba kroz Ormuski moreuz, čime bi se rasteretilo globalno tržište energenata i sprečio dalji udar na svetsku ekonomiju.