U Novom Pazaru je oko 18 časova došlo do porodičnog incidenta u kojem je A. H., prema nezvaničnim informacijama, koricama noža udario svog oca Omera H. u predelu glave.

Kako se saznaje, Omer H. godinama nije brinuo o sinu A. H, a njihov odnos navodno se popravio tek tokom poslednjih nekoliko godina, kada su se ponovo zbližili.

Nakon intervencije policije, A. H. je priveden, a potom mu je određen pritvor. Zasad nije poznato šta je prethodilo sukobu, niti kakvo je zdravstveno stanje povređenog muškarca.

Nadležni organi nastavljaju da utvrđuju sve činjenice i okolnosti ovog događaja.

Alo/Sandžak Danas

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