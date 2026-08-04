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Ukrajinske vlasti saopštile su da su tri osobe poginule u ruskom napadu na benzinsku stanicu u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Sa druge strane, vlasti Rusije navele su da je u ukrajinskim napadima na Krasnodarski kraj broj poginulih porastao na sedam, dok je 47 osova povređeno.

Stalni predstavnik SAD pri NATO-u Metju Vitaker izjavio je da sporazum o zajedničkoj proizvodnji raketa za sisteme "patriot" sa Ukrajinom neće biti potpisan pre zime, ali da se nastavlja saradnja na proizvodnji druge opreme za protivvazdušnu odbranu.

Rat je za Rusiju odavno ušao u strateški ćorsokak, a specijalne mere za prisiljavanje Rusije na mir se nastavljaju, izjavio je šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Kiril Budanov.

U međuvremenu, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njegove snage zauzele dva naselja u Harkovskoj oblasti i pogodile brodove koji su, kako tvrdi Moskva, prevozili vojni teret za Ukrajinu u Crnom moru.

Istovremeno, ukrajinski mediji preneli su da su dronovima gađani ruski vojni ciljevi na Krimu.

Uživo

Najmanje devet osoba povređeno u ruskom napadu na Kramatorsk na istoku Ukrajine

Najmanje devet osoba povređeno je danas u ruskom napadu na Kramatorsk u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine, saopštio je šef Donjecke oblasne vojne uprave Vadim Filaškin.

On je objavio na Fejsbuku da su ruske snage bacile dve avionske bombe na Kramatorsk.

Haos u Sevastopolju; Vojnik pucao na saborce

Četiri osobe su poginule, a još četiri su ranjene u pucnjavi u selu Hmeljnicki kod Sevastopolja, izjavio je danas guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev.

Prema njegovim navodima, osumnjičeni napadač je pritvoren, a povređenima se pruža medicinska pomoć, preneo je Tass.

"Tragedija u Sevastopolju. Vanredna situacija dogodila se u selu Hmeljnicki. Prema preliminarnim izveštajima, vojnik je otvorio vatru na svoje saborce. Kao rezultat toga, jedna osoba je poginula, a jedna je ranjena. Nakon toga, u selu Hmeljnicki napadač je ranio još tri osobe i ubio tri civila: dvojicu muškaraca, starosti 71 i 59 godina, i ženu staru 64 godine", napisao je Razvožajev na kanalu Maks.

Na mestu događaja nalaze se službe hitne pomoći, istražitelji i forenzički stručnjaci, koji utvrdjuju sve okolnosti i uzroke incidenta.

Rusija pogodila vojne ciljeve u ukrajinskim lukama

Oružane snage Rusije su u večernjim časovima 3. avgusta nastavile udare na lučku infrastrukturu Ukrajine koja se koristi za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema navodima ruskog vojnog resora, u luci Černomorsk, u Odeskoj oblasti, pogođeni su fabrika automobilskih agregata i lučki terminal u kojem su remontovana vojna tehnika, kao i skladišteni municija i gorivo.

Pored toga, u lukama Nikolajev i Južni pogođeni su teretni brodovi koji su prevozili vojni teret. Još dva broda, koja su prevozila naoružanje i vojnu opremu ka ukrajinskim lukama, pogođena su u Crnom moru, južno od Odese.

Rusija udarila na sedam brodova sa vojnim teretom za Ukrajinu

Ruska vojska izvela je udare bespilotnim letelicama "Geranj-4 Siker" na sedam teretnih brodova koji su, prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, prevozili vojni teret za potrebe Oružanih snaga Ukrajine u luci Nikolajev i u Crnomorskoj operativnoj zoni.

"Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je snimke udara bespilotnih letelica 'Geranj-4 Siker' na sedam teretnih brodova koji su prevozili teret za potrebe Oružanih snaga Ukrajine u Crnomorskoj operativnoj zoni. Brodovi koji su prevozili vojni teret pogođeni su u luci Nikolajev i tokom plovidbe u Crnomorskoj operativnoj zoni", navodi se u saopštenju.

U ruskom vojnom resoru ističu da redovni udari na ukrajinske luke i brodove koji se koriste za potrebe ukrajinske vojske smanjuju mogućnost transporta naoružanja i vojne tehnike za Oružane snage Ukrajine.

Gori Putinov rodni grad nakon strašnog napada ukrajinskih dronova! (VIDEO)

Ukrajinski dronovi pogodili su skladište u blizini Sankt Peterburga, drugog po veličini grada u Rusiji i rodnog grada Vladimira Putina, saopštio je guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko.

Prema njegovim navodima, izbio je požar, ali nije precizirao kome skladište pripada. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi veliki dim iznad pogođenog objekta.

Prema dostupnim informacijama, meta napada bilo je distributivno skladište ruske internet trgovinske kompanije Wildberries, koje je jedno u nizu objekata pogođenih u poslednjim nedeljama u okviru ukrajinske kampanje udara na logističku infrastrukturu u Rusiji.

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Ukrajinska PVO oborila 117 ruskih dronova

Ukrajinska PVO oborila je 117 ruskih dronova tokom noći, saopštile su Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine.

U saopštenju, objavljenom na Telegramu, navodi se da su ruski dronovi tokom noći pogodili 14 lokacija na ukrajinskoj teritoriji, preneo je Ukrinform.

Ističe se da su ruski dronovi lansirani tokom noći na sever, jug i istok Ukrajine.

Raste broj povređenih

Najmanje 10 ljudi povređeno je jutros u ukrajinskom napadu na grad Čehov u Moskovskoj oblasti, saopštio je načelnik oblasti Andrej Vorobjov.

On je rekao daje meta napada bila industrijska zona Novoselki u Čehovu, preneo je Tass.

On je prethodno saopštio da je najmanje pet osoba poginulo, a da je šest povređeno jutros u ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast. Čehov se nalazi oko 55 kilometara južno od Moskve.

Ruska PVO oborila 320 ukrajinskih dronova

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je 320 ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

U saopštenju se navodi da su ukrajinski dronovi oboreni tokom noći iznad ruske Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lenjingradske, Lipecke, Nižnjenovgorodske, Novgorodske, Orlovske, Pskovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske, Tverske, Tulske i Moskovske oblasti, prenele su RIA Novosti.

Ističe se da je ruska PVO tokom noći oborila ukrajinske dronove i iznad Krima.

Gori i u Lenjingradskoj oblasti

Logistički objekat kompanije Vajldberis u Krasnom Boru, u Lenjingradskoj oblasti, zahvatio je požar nakon napada dronom, saopštila je danas pres služba spojene kompanije Vajldberis i Rus (RVB).

"Napad na logistički objekat kompanije u Krasnom Boru (Lenjingradska oblast) izazvao je požar. Vatrogasne ekipe su na licu mesta. Objekat je prethodno evakuisan. Nema preliminarnih podataka o žrtvama", navedeno je u saopštenju, preneo je Tass.

Kompanija je saopštila da je prijem trenutnih isporuka privremeno ograničen i da su one preusmerene na druge logističke objekte.

Vašington poručio Ukrajini: Ništa od proizvodnje "Patriota"

Dugoročni sporazum o proizvodnji raketa za sisteme "Patriot" između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine neće biti zaključen do ove zime, ali je u toku rad na zajedničkoj proizvodnji opreme za protivvazdušnu odbranu sa Ukrajinom i Evropom, izjavio je stalni predstavnik SAD pri NATO-u Metju Vitaker.

"Ne dozvoljavamo nikome osim američkim proizvođačima da proizvode te rakete (RAS-3). Postoje mogućnosti za koprodukciju koje možemo da iskoristimo sa Ukrajincima i Evropljanima kako bismo proširili industrijsku bazu i podržali odbranu Ukrajine i Evrope", rekao je Vitaker, u ponedeljak a prenosi Foks njuz.

Navođene bombe bačene na oblast Sumi

Najmanje tri osobe, uključujući dvoje dece, poginule su noćas u ruskom napadu navođenim bombama na Sumsku oblast na severoistoku Ukrajine, saopštio je načelnik Sumske regionalne vojne uprave Oleg Grigorov.

On je rekao da su poginule devojčice stare pet, odnosno 10 godina, preneo je Ukrinform. Grigorov je istakao da su u ruskom napadu uništene i oštećene stambene zgrade.

Vorobjov: Najmanje pet osoba poginulo, šest povređeno u ukrajinskom napadu na Moskovsku oblast

Najmanje pet osoba je poginulo, a šest je povređeno jutros u ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast, saopštio je načelnik oblasti Andrej Vorobjov.

On je objavio na Telegramu da je nakon napada ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast u industrijskoj zoni Novoselki izbilo nekoliko požara, a da je najveći bio u skladištu i da je već ugašen, prenele su RIA Novosti.

Vorobjov je naveo da je u napadima oštećena i električna trafostanica i upravna zgrada, kao i da vatrogasci i sve službe za hitne intervencije nastavljaju da rade na licu mesta.