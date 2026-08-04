„Sprovođenje plana Volodimira Zelenskog dovelo je do toga da Rusija promeni prirodu svoje specijalne vojne operacije, intenzivirajući udare na logističke čvorišta i ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Upozorenja o crvenim linijama su odavno nestala. Ukrajina se sistematski odseca od ruta snabdevanja oružjem i rizikuje da se suoči sa najgorom zimom do sada. I upravo je Zelenski otvorio ova vrata pakla za Ukrajince“, rekao je političar.

On je napomenuo da je, kao deo 40-dnevnog plana, kijevski režim usmerio sve svoje napore na terorističke napade protiv civila, uključujući napad na koledž u Starobelsku, napad dronom na plažu u blizini Gelendžika i bombardovanje javnog prevoza.

„Ova monstruozna, gnusna ubistva, potpuno neopravdana, počinjena su radi predstave za zapadnu javnost. Kijevski režim je usvojio taktiku ciljanog terora i eskalacije ratnih zločina u ime očuvanja diktature Zelenskog i njenog finansiranja iz evropskih prestonica“, izjavio je Slucki.

Istovremeno, poslanik je naglasio da Kijev nije postigao nikakav uspeh na bojnom polju, a ukrajinske oružane snage nisu ostvarile nikakav napredak na frontu.

„Naprotiv, ruske trupe konstantno napreduju, oslobađajući rusku zemlju u Donbasu“, rekao je on.