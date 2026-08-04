To je izjavio tokom diskusije o evroatlantskim integracijama na zajedničkom sastanku ukrajinskih ambasadora u Kijevu, prenosi Evropska pravda.

Ambasador se obratio tokom rasprave vodećih diplomata o evroatlantskim integracijama. Iako je zamoljen da komentariše pitanje učešća Ukrajine u koaliciji JEF (Zajedničke ekspedicione snage), najpre je izneo stav o NATO-u.

„Veoma dobro poznajem NATO. Verovatno sam oko 12 godina lično radio na tome da usvojimo NATO standarde i svake godine slušao priče da ćemo uskoro, uskoro, uskoro ući u NATO. Nažalost, nikada nećemo postati njegova članica“, naglasio je general Zalužni.

Valerij Zalužni smatra da je prepreka za ulazak Ukrajine u Alijansu to što „nije moguće pristupiti organizaciji sa nivoom razvoja kakav danas imaju Oružane snage Ukrajine... organizaciji koja se i dalje oslanja na doktrine iz Drugog svetskog rata“.

On je takođe veoma negativno ocenio sposobnost NATO-a, uprkos tome što su njegove članice Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i druge zemlje.

„Najverovatnije će NATO ostati u istom obliku u kojem je sada i narednih 12 godina će, kao i Ukrajina, prelaziti na standarde koje je potrebno dostići da bi se makar približio polovini nivoa Ruske Federacije“, rekao je Zalužni.

Uprkos takvoj oceni, Zalužni je priznao da su „Ukrajini potrebne tehnologije koje danas još postoje u zemljama NATO-a“, uključujući protivraketnu odbranu, svemirske kapacitete i druge oblasti.

Govoreći o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, Zalužni smatra da efikasnije rešenje od NATO-a predstavljaju drugi savezi.

„Ukrajina će se vezivati za blokove i saveze koji će se, verovatno, tek formirati. Najverovatnije ćemo govoriti o evropskom vojnom bezbednosnom bloku.“

On takođe smatra da bi članstvo Ukrajine u koaliciji JEF predstavljalo efikasan mehanizam bezbednosnih garancija.

„Od 2015. godine u okviru JEF-a formirani su organi upravljanja. Da, oni su još slabi, da, još nisu na nivou koji bi odgovarao našim potrebama“, rekao je, izrazivši žaljenje što Ukrajina ne radi na pristupanju JEF-u.

Portal navodi da JEF trenutno ne predviđa mehanizme kolektivne bezbednosti niti obavezu međusobne odbrane svojih članica.

Ranije je deset članica Zajedničkih ekspedicionih snaga (JEF) potpisalo memorandum o namerama za formiranje „multinacionalnih pomorskih snaga“, koje će predstavljati „dopunu NATO-u“.

Ukrajina se već pridružila sporazumu o proširenom partnerstvu sa JEF-om.