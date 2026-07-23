Šapčanin Srboljub V. (36), koji u Srbiji izdržava kaznu zbog ubistva, uhapšen je u Podgorici nakon što je utvrđeno da je ilegalno prešao državnu granicu, a operativne informacije policije govore da je njegovim hapšenjem sprečeno izvršenje teškog krivičnog dela.

To su saopštili iz Uprave policije (UP), navodeći da su njihovi službenici, u okviru pojačanih aktivnosti usmerenih na očuvanje stabilnog bezbednosnog ambijenta u državi, otkrivanje i sprečavanje svih oblika nezakonitog delovanja, identifikovali i lišili slobode Srboljuba V, prenose Vijesti.

Ilegalno prešao državnu granicu

- Državljanina Republike Srbije koji je na ilegalan način prešao državnu granicu, a za kojeg postoje operativna saznanja da je sa još jednim licem, čiji je identitet poznat policiji, planirao izvršenje težih krivičnih dela - piše u saopštenju.

Iz UP su dodali da su "tokom sprovedenih aktivnosti, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica u Podgorici zaustavili i kontrolisali državljanina Republike Srbije S. V. za kojeg je izvršenim proverama utvrđeno da je na ilegalan način prešao državnu granicu i ušao na teritoriju Crne Gore, kao i da je nezakonito boravio u Crnoj Gori".

- Daljim proverama utvrđeno je da je S. V. evidentiran u kaznenim evidencijama Republike Srbije kao izvršilac krivičnog dela ubistvo, za koje je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora koju nije u potpunosti izdržao, te da se trenutno nalazi na uslovnim pogodnostima - pojasnili su iz UP.

Deportacija iz Crne Gore

Navode da je Srboljub V. lišen slobode zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o strancima.

- Od strane sudije za prekršaje Suda za prekršaje u Podgorici oglašen je krivim i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 18 dana. Po isteku kazne zatvora, službenici Uprave policije će prema S. V. preduzeti dalje represivne mere i radnje iz svoje nadležnosti, deportacije iz Crne Gore i vraćanja nadležnim organima Republike Srbije - kazali su iz UP.

Iz te bezbednosne institucije poručuju da nastavljaju sa nesmanjenim intenzitetom sprovođenje preventivnih aktivnosti usmerenih na sprečavanje izvršenja krivičnih dela, očuvanje i unapređenje ukupne bezbednosti i sigurnosti građana, kroz kontinuiranu kontrolu i nadzor, sprovođenje operativnih i obaveštajnih aktivnosti, detekciju i procesuiranje sumnjivih i nezakonitih boravaka lica, kao i preduzimanje drugih mera i radnji iz svoje nadležnosti u cilju pravovremenog identifikovanja i sprečavanja bezbednosnih rizika.

Stravično ubistvo u Šapcu

Srboljub V. uhapšen je u oktobru 2016. godine, zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu dvadesetdvogodišnjeg Edea Bajrića u Šapcu. Prema tadašnjim navodima iz istrage, Srboljub i još jedna osoba sumnjičili su se da su automobilom presreli Bajrića nedaleko od njegove kuće.

Mediji su tada objavili da se pretpostavlja da je Vasiljković najprije vratima udario Bajrića, koji je pao. Tad je došlo do svađe, nakon čega je izvadio nož i izbo ga po glavi i telu. Ranjeni Bajrić je prevezen u bolnicu, gde je ubrzo podlegao povredama.

Alo/Vijesti

BONUS VIDEO