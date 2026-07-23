Dopisnik „Zvezdanjuza” Pavel Koljcov izveštava iz zone specijalne vojne operacije. Ovog puta razgovarao je sa vojnicima 36. zasebne gardijske motorizovane streljačke brigade grupe snaga „Vostok”, koji su izvršili juriš na naselje Blagodatne u Zaporoškoj oblasti.

Jedan od njih, strelac sa pozivnim znakom „Sarmat”, ispričao je kako mu je automatska puška spasila život od napada ukrajinskog drona.

„Dron je eksplodirao na udaljenosti od oko tri metra, pogodivši sam centar puške”, rekao je Sarmat u razgovoru sa dopisnikom.

Dodao je da su geleri prepolovili njegovo oružje, ali da je zahvaljujući tome on sam izbegao ozbiljnije povrede. Ipak, Sarmat se brzo snašao i na bojnom polju pronašao drugu pušku, napominjući da ih je tamo bilo u izobilju.

Rusko Ministarstvo odbrane prethodno je objavilo snimak koji prikazuje scene iz bitke za Blagodatne. Rusko ministarstvo odbrane je naglasilo da zauzeta linija otvara put za dalje napredovanje jurišnih snaga grupe „Istok” na spoju Zaporoške i Dnjepropetrovske oblasti.



