Zelenski se sastao se sa timom američke kompanije, na čelu sa potpredsednikom kompanije Džozefom Deantonom, saopštio je ukrajinski predsednik na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.

"Rejteon je veoma snažna odbrambena kompanija, a Ukrajina već dugo koristi njenu opremu za zaštitu naših ljudi od brutalnih ruskih napada. Zahvalan sam na spremnosti kompanije da naše partnerstvo podigne na još viši nivo, tako što će Ukrajina zajedno sa Rejteonom proizvoditi jedno od najvažnijih sredstava protivvazdušne odbrane - presretače za sisteme Patriot", naveo je Zelenski.

On je dodao da je o tome razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom tokom susreta u Ankari i ocenio da je "vreme da se krene u tom pravcu".

Prema njegovim rečima, tokom sastanka razgovarano je i o drugim oblastima saradnje koje se odnose na neofanzivnu vojnu opremu.

"Naši timovi, na nivou vlada i privatnog sektora, biće u kontaktu kako bi sve bilo dodatno razrađeno", naveo je Zelenski.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, uoči sastanka sa ukrajinskim predsednikom u Ankari, rekao da njegova administracija priprema ustupanje Ukrajini licencnih prava za proizvodnju raketa presretača za sisteme Patriot.

Zelenski je ranije izrazio nadu da će Ukrajina do kraja 2026. godine dobiti licence za proizvodnju raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, prenosi Tanjug.

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