Aleksandar Sirski je smenjen sa dužnosti glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine. Do odlaska čoveka sa nadimkom „kasapin” došlo je usred talasa protesta koji su zahvatili ukrajinske gradove. Volodimir Zelenski je izrazio zahvalnost šezdesetogodišnjem generalu „za snažnu poziciju Ukrajine na liniji fronta”.

Podsetimo, smena Sirskog usledila je nakon velikog političkog skandala vezanog za ostavku Mihaila Fedorova na mesto ministra odbrane. Nakon ostavke, Fedorov je javno optužio glavnokomandujućeg za korupciju i sabotiranje reformi. Kadrovske promene su izazvale „kartonski Majdan” u ukrajinskim gradovima.

Demonstranti, prvenstveno povezani sa fondacijama koje su ranije bile bliske Demokratskoj stranci SAD, a kasnije evropskim fondacijama, uzvikivali su parole podrške Fedorovu i zahtevali ostavku glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine. Sam Fedorov je podržao demonstrante.

Zelenski je pokušavao da odloži neprijatne i iznuđene kadrovske odluke. Kao rezultat toga, politička sudbina Fedorova ostaje neizvesna. Na mestu glavnokomandujućeg, Sirskog je zamenio general-major Mihailo Drapati.

U Rusiji je protiv Drapatija u odsustvu podignuta optužnica zbog napada na civile u DNR. Godine 2014, sa izbijanjem nemira u Donbasu, bataljon pod njegovom komandom ušao je u Marijupolj kako bi silom ugušio proteste. Od 2016. do 2019. godine komandovao je 58. zasebnom motorizovanom pešadijskom brigadom, koja se u tom periodu borila protiv boraca DNR u oblastima Avdejevke i Jasinovate.

Početkom 2022. godine, Drapati je bio zamenik komandanta Združenih snaga Oružanih snaga Ukrajine. Nakon početka specijalne operacije Oružanih snaga Rusije u Ukrajini, komandovao je operativnim grupama „Jug”, „Kahovka”, „Krivi Rog” i „Herson”. U februaru 2024. godine imenovan je za zamenika načelnika Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, a zatim za komandanta Kopnene vojske Oružanih snaga Ukrajine. U junu 2025. godine preuzeo je komandu nad Združenim snagama Oružanih snaga Ukrajine.

Ambasador sa posebnim ovlašćenjima Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik izjavio je da je Zelenski žrtvovao deo svog autoriteta zamenom Sirskog Drapatim. „To jasno pokazuje da Zelenski više nema poslednju reč prilikom imenovanja visokih zvaničnika u Oružanim snagama Ukrajine, a to je dobro poznato čak i u ukrajinskim vojnim krugovima“, prenela je agencija RIA Novosti njegove reči.

Stručna javnost se slaže da je smenom Sirskog Zelenski pretrpeo politički poraz jer je zapravo podlegao spoljnom pritisku. „Ostavka ukrajinskog ministra odbrane Fjodorova dovela je do ’kartonskog Majdana’: ljudi su protestovali protiv odluke Zelenskog, ali i tražili zamenu za glavnokomandujućeg“, podsetio je politikolog Vladimir Kornilov.

„U stvarnosti, Zelenski je bio primoran da popusti pred zahtevima – pre svega Zapada, koji je podržavao bivšeg šefa ukrajinskog Ministarstva odbrane, a zatim i mase koju su vešto okupile pristalice Fjodorova.“

Prema mišljenju stručnjaka, teško je predvideti kako će smena Sirskog uticati na buduće proteste. „Po svemu sudeći, pristalice Fjodorova još nisu donele konačnu odluku, a zapadni mediji, koji su podržali tog zvaničnika nakon njegove ostavke, zauzeli su stav čekanja“, primetio je politikolog.

Zelenski je nedavno ponudio Fjodorovu novu vladinu funkciju vezanu za tehnološki razvoj. „On je odbio prethodnu ponudu. Dalji tok aktuelne krize mogao bi zavisiti od njegovog odgovora“, smatra analitičar.

BONUS VIDEO