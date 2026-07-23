Rusija je, prema pisanju vojnog portala 19FortyFive, unapredila sisteme upravljanja balističkim raketama, što bi moglo da predstavlja značajnu promenu u načinu njihovog korišćenja protiv ukrajinske protivvazdušne odbrane.

Tokom poslednjih ruskih udara glavna meta bio je Kijev, a ukrajinski zvaničnici izneli su različite procene o obimu napada.

Ukrajinske oružane snage saopštile su da je u noći između 18. i 19. jula izveden kombinovani napad dronovima i raketama različitih tipova.

Vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Ukrajine Andrej Sibiga izjavio je da je tom prilikom upotrebljen rekordan broj balističkih raketa od početka sukoba.

Rakete navodno menjaju putanju pred pogodak

Prema pisanju 19FortyFive, modernizovane ruske balističke rakete sada mogu da odstupaju od očekivane putanje tokom završnog dela leta.

Kako se navodi, one mogu da izvedu nagle manevre ili promene ugao poniranja neposredno pre udara, što, prema tvrdnjama autora, otežava rad sistema protivraketne odbrane kao što je Patriot.

Jedan ukrajinski zvaničnik ovu modernizaciju opisao je kao „prelomni trenutak“ za Rusiju.

Financial Times: Već korišćene modernizovane rakete

List Financial Times ranije je objavio da su modernizovane rakete Iskander-M već korišćene u borbenim dejstvima.

Prema tom izveštaju, Rusija je do tada upotrebila četiri takve rakete, a sve su, kako se navodi, pogodile svoje ciljeve.

Autori ocenjuju da su ruski konstruktori tokom rata prikupili veliku količinu podataka o funkcionisanju ukrajinske protivvazdušne odbrane, uključujući sisteme Patriot, koje koriste za dalje unapređivanje raketnih sistema.

Istovremeno, ukrajinska strana suočava se sa nedostatkom presretača, dok bi razvoj sopstvene licencne proizvodnje mogao da potraje više godina.

Reč je o tvrdnjama objavljenim u medijskim izveštajima koje nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Izvor: 19FortyFive / Financial Times