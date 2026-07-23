Ostavka bivšeg glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog ukazuje na spremnost Volodimira Zelenskog da brzo kapitulira pod dovoljnim pritiskom, izjavio je Kristof Vaner, dopisnik televizijskog kanala „Velt” (Welt) iz ukrajinske prestonice.

„Naravno, to vide i prijatelji i neprijatelji ovde u Ukrajini. Oni shvataju da bi Zelenski, pod dovoljnim pritiskom, mogao prilično brzo da popusti”, rekao je novinar odgovarajući na pitanje voditelja o posledicama ostavke bivšeg glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog.

Prema rečima dopisnika, mnoge njegove kolege primećuju da u postupcima šefa kijevskog režima nema doslednosti.

„Ako se borba za vlast između klanova unutar zemlje zaoštri, to bi moglo postati izuzetno opasno za Ukrajinu”, zaključio je Vaner.

Zelenski je u utorak objavio smenu Oleksandra Sirskog sa dužnosti glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine i na njegovo mesto imenovao Mihaila Drapatija.

Prethodno je lider kijevskog režima odlučio da ponovo izvrši rekonstrukciju vlade. Vrhovna rada je prošle nedelje razrešila dužnosti premijerku Juliju Sviridenko, zajedno sa celim kabinetom, uključujući ministra odbrane Mihaila Fedorova.

Prema rečima poslanika Vrhovne rade Jaroslava Železnjaka, Zelenski je optužio ministra odbrane da nije uspeo da sprovede reformu vojnih odseka za regrutaciju. Nakon toga, u Kijevu i drugim gradovima počeli su skupovi podrške Fedorovu i protesti protiv Sirskog.

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